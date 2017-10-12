AP: неизданные произведения Принса перевезены на хранение в Калифорнию

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Мастер-копии неизданных произведений Принса, скончавшегося в штате Миннесота летом прошлого года, извлечены из сейфа в его имении Paisley Park и перевезены в штат Калифорния. Родственники и наследники исполнителя не были поставлены об этом в известность, сообщило в среду информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на сводных сестер певца - Шэрон и Норин.

Они потребовали вернуть эту ценную часть творческого наследия Принса в его имение. "Мы хотим, чтобы копии музыкальных произведений вернули в Paisley Park, они должны находиться именно там", - заявила АП Шэрон Нельсон. "У меня такое ощущение, будто Принс умер еще раз", - добавила она. Норин Нельсон назвала происшедшее "беспрецедентным и бессовестным".

По данным AP, суд оценил все движимое и недвижимое имущество певца в сумму около $200 млн. Записи, хранившиеся в сейфе в имении, считаются одним из самых ценных составляющих наследства.

Компания Comerica Bank & Trust управляет имуществом Принса и подтвердило агентству, что именно она приняла решение передать мастер- копии фирме Iron Mountain, занимающейся хранением особо ценных предметов. "С целью обеспечить сохранность звукового и визуального контента Принса Comerica выбрала компанию высшего класса в области хранения и архивирования Iron Mountain. Мы в четырех случаях обсуждали это с наследниками, любые утверждения об обратном не являются точными", - заявила Comerica.

В мае суд в Миннесоте назвал единственных наследников Принса. Ими признаны родная сестра певца Тайки Нельсон, а также его сводные братья и сестры Норин, Шэрон, Джон Нельсон, Омар Джексон и Альфред Бейкер.

Принс (настоящее имя - Принс Роджерс Нельсон) был найден мертвым в своем имении Paisley Park 21 апреля прошлого года. Как заключило отделение патологоанатомии по Среднему Западу США, включающему штат Миннесота, смерть исполнителя стала следствием его собственной неосторожности. 21 апреля 2016 года он принял слишком большую дозу фентанила. Этот опиодный анальгетик по своему воздействию в 50-100 раз мощнее морфина.