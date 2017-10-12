Эрмитаж объявит новый конкурс по выбору подрядчика на достройку фондохранилища

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж объявит новый конкурс по выбору подрядчика для продолжения строительства объектов фондохранилища, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор музея Михаил Пиотровский. Он отметил, что такая необходимость возникла после расторжения контракта с фирмой "МехСтройТранс".

"Сейчас мы обсуждаем новый конкурс, ведем переговоры с другой компанией. Думаем, как выстроить контракт с минимальными потерями", - сказал руководитель музея. Он подчеркнул, что строительство новых объектов реставрационно-хранительского центра "Старая Деревня" - это "важнейший проект для Эрмитажа".

Сложность выбора компании, которая продолжит проект, по словам Пиотровского, состоит в том, что строительные работы в музеях - непростая задача, за которую мало кто готов взяться.

Директор музея также указал на недобросовестность многих фирм. "Почти все строительные компании стараются "урвать" от нас деньги и убежать с ними, а мы хотим заставить их выполнить работу до того, как они нас надуют. Вот такие опасные игры. Пока что мы все время шли на опережение и вовремя расторгали договоры с подрядчиками", - рассказал Пиотровский.

Он также напомнил о причинах расторжения контракта с "МехСтройТранс". "Очередная компания, которая выиграла большой проект по строительству новой очереди фондохранилища, отведенного на библиотеку, получила аванс в 3 миллиарда. Забив часть свай, они просто перестали работать, компания обанкротилась. Банк, который был их гарантом, разорился, мы разорвали договор с подрядчиком и сейчас пытаемся взыскать с него аванс через суд", - сказал гендиректор Эрмитажа.

История вопроса

Государственный Эрмитаж в июле 2017 года принял решение об одностороннем отказе от исполнения договора с ООО "МехСтройТранс" на выполнение строительно-монтажных работ.

Комплекс фондохранилища Эрмитажа в Старой Деревне создается с 1990 года. Проект связан с необходимостью перемещения ряда запасников и мастерских из исторических зданий музея, которые были перегружены фондами и не могли обеспечить нормальные условия хранения. На Заусадебной улице в Приморском районе Петербурга уже введены в строй две первые очереди реставрационно-хранительского комплекса. В пяти зданиях размещаются фондохранилище, выставочно- лекционный, реставрационный, инженерный и административный корпуса.