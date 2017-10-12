В Москве презентовали фильм Хабенского "Собибор"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Презентация режиссерского дебюта Константина Хабенского "Собибор" прошла в четверг в Москве.

Картина рассказывает о единственном успешном массовом восстании в одноименном нацистском лагере смерти, совершенном под руководством советского офицера Александра Печерского.

"Сотни узников из разных стран Европы были едины в своей жажде жизни и стремлении отстоять свое право на свободу и защитить человеческое достоинство", - отметил на презентации картины председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"Память о таких подвигах формирует общечеловеческие нравственные принципы, а отход от них оборачивается страшными последствиями. И тому пример события последних лет на Украине. Подвиг узников "Собибора" живет в памяти людей разных стран вне зависимости от колебания внешнеполитической конъюнктуры", - подчеркнул он.

О подвиге

В свою очередь, министр культуры Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказал, что Вторая мировая война знает несколько примеров успешных побегов из фашистских лагерей смерти. "Но "Собибор" это единственный случай, когда удалось не просто сбежать всем заключенным, которые хотели бежать, а удалось фактически уничтожить этот лагерь".

Министр добавил, что за несколько месяцев работы лагеря фашисты успели сжечь 250 тыс. человек.

"И если бы не Александр Печерский и не герои, организовавшие этот побег, то лагерь достиг бы к концу войны мощностей Освенцима или Майданека, размах там был примерно такой же, - отметил Мединский. - Все понимали, что попытка побега - это смерть. Когда попал в этот лагерь Александр Печерский, офицер Красной Армии, ему достаточно было трех недель, чтобы это комитет возглавить, организовать побег без оружия. Фантастика".

"Мы все можем заблуждаться и воевать в запале с оппонентами, спорить. Но топтать и презирать прошлое, уничтожать память о героях прошлого - это пойти тем путем, которым пошли нацистские приспешники в "Собиборе". И это в нравственном отношении, безусловно, тем же и закончится", - заключил глава Минкультуры.

О картине

Идея проекта возникла у Мединского, ее поддержали продюсеры Эльмира Айнулова и Наталия Дорошкевич ("Герой").

Сценарий к киноленте написал Александр Адабашьян ("Неоконченная пьеса для механического пианино", "Пять вечеров", "Солнечный удар"). В основу фильма положена книга Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие".

В работе над фильмом принимали участие актеры и кинематографисты из России, Литвы, Франции, Германии, Польши, а сама лента снята на пяти языках: на русском, польском, немецком, голландском и идише. В прокат картину планируют выпустить 26 апреля 2018 года, накануне очередной годовщины Великой победы.

Фильм создан при поддержке Российского военно-исторического общества.