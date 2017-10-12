Эдуард Успенский выступит на культурном форуме в Петербурге

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Писатель Эдуард Успенский станет почетным гостем VI Санкт-Петербургского международного культурного форума и примет участие в работе круглого стола по детской литературе "От Чуковского - до Чукфеста. Сказочный мир и современное фэнтези. Права детских авторов в России и за рубежом". Об этом сообщили в пресс-службе форума.
Круглый стол будет посвящен 100-летию публикации первой стихотворной сказки Корнея Чуковского "Крокодил" и 135-летию со дня рождения самого писателя, рассказали организаторы.
На мероприятии, которое состоится 18 ноября 2017 года в петербургском Доме писателей, также будет презентован Санкт-Петербургский "Чукфест" - аналог Московского фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского, у истоков которого десятилетие назад стоял Успенский.
"Знаете, все же в Петербурге началось. Поэтому - очень верно, что "Чукфест" будет проходить на родине Корнея Ивановича. Главный праздник Чуковского - в Петербурге, а филиал - в Москве. Я с вами, друзья, и готов выступать и быть в жюри обоих фестивалей. Корней Чуковский - это, безусловно, радость и заслуга всей России", - цитирует Успенского пресс-служба.
Эдуард Успенский - автор "Крокодил Гена и его друзья", "Дядя Федор, пес и кот", "Следствие ведут колобки" и многих других детских книг. Успенский также работал над известными передачами для детей - "Спокойной ночи, малыши!", "АБВГДейка", "Радионяня", а также над музыкальной программой о бардовских песнях "В нашу гавань заходили корабли".
Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит ежегодно с 2012 года. В этом году форум пройдет с 16 по 18 ноября.