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Бондарчук: культурный форум в Петербурге соберет известных профессионалов в области кино

Культура
12 октября, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Председатель совета директоров "Ленфильма" подчеркнул, что в секции "Кино" соберется "выдающийся состав участников, которому позавидует любой международный кинофестиваль"

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. На секции "Кино" в рамках Санкт-Петербургского культурного форума соберутся профессионалы в области кино со всего мира. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель совета директоров киностудии "Ленфильм", руководитель секции "Кино" Федор Бондарчук.

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"Действительно, у нас выдающийся состав участников, которому позавидует любой международный кинофестиваль. Может быть, это будет вообще исключительным форумом по составу и по качеству международных журналистов, которые приедут", - отметил Бондарчук.

По его словам, "когда в одно время в одном месте собирается столько достойных участников и гостей форума, это всегда приносит результат для киноиндустрии, он может быть отложенным - какие-то проекты часто завязываются в кулуарах и на полях подобных событий".

В частности, для участия в коллоквиуме Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) в рамках форума приедут кинокритики, представляющие ведущие мировые издания о кино, отборщики важнейших мировых кинофестивалей.

В числе ключевых спикеров мероприятия - куратор Международных фестивалей в Палм Спрингс, Чикаго и Дубаи, кинокритик Variety, The Village Voice Алисса Симон, консультант Музея современного искусства MOMA (Нью-Йорк, США) и автор New York Times Годфри Чешир, руководитель фестиваля "Панорама европейского кино" Нинос Микелидес и многие другие.

Гости секции

Бондарчук также отметил, что на форум приглашен режиссер фильмов "Скотт Пилигрим против всех" и "Малыш на драйве" Эдгар Райт.

"Он очень хочет приехать, на несколько дней взял паузу, чтобы ответить самое последнее "да", - сказал руководитель секции. В программе также запланирована открытая встреча британского комедиографа Райта с режиссером Жорой Крыжовниковым.

Кроме того, гостем форума, по данным Бондарчука, станет Ричард Тейлор - создатель спецэффектов к легендарным фильмам "Звездный путь" и "Трон". Ожидается, что Тейлор представит проект безочкового кинотеатра, позволяющий полностью погрузиться в виртуальную реальность без очков благодаря огромному цилиндрическему LED-дисплею.

Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит ежегодно с 2012 года. В этом году форум пройдет с 16 по 18 ноября.

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Персоны
Бондарчук, Федор Сергеевич
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