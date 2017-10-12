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Шакуров проведет мастер-классы для студентов-актеров на фестивале "Владимирская вишня"

Культура
12 октября, 15:30 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 12, октября. /ТАСС

В рамках кинофестиваля фильмы из России, Аргентины, Германии и Италии покажут в домах культуры по всему региону

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ВЛАДИМИР, 12 октября. /ТАСС/. Народный артист РФ Сергей Шакуров проведет мастер-класс для студентов Владимирского колледжа культуры и искусства в ходе V Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "Владимирская вишня", который в четверг открывается во Владимире. Об этом ТАСС сообщила замдиректора департамента культуры администрации Владимирской области Алиса Бирюкова.

"Особенностью этого фестиваля станет проведение мастер-класса народного артиста России Сергея Шакурова для владимирских студентов, у которых не так много возможностей пообщаться с мэтрами сцены", - рассказала Бирюкова.

Кроме того, в работе фестиваля примут участие народные артисты России Валерий Баринов, Юрий Чернов, заслуженные артисты России Оксана Сташенко и Сергей Колесников, Олег Акулич, Ирина Медведева.

Программу "Владимирской вишни" составят новинки детского и семейного кино. Фильмом открытия кинофестиваля стала итальянская картина "Пиума" режиссера Роана Джонсона. В программе также представлены фильмы производства России, Аргентины, Германии, которые будут показаны в домах культуры по всему региону. Специальным мероприятием станет ретроспектива советских фильмов о футболе, приуроченная к проведению чемпионата мира по футболу - 2018.

На малой сцене Владимирского академического областного драматического театра, а также в городе Кольчугино состоятся премьерные показы спектакля "Маленькие трагедии", созданного московской творческой студией "Кино-театръ". В Центре классической музыки Владимира состоится концерт произведений популярных кинофильмов. Торжественная церемония закрытия кинофестиваля состоится 14 октября на сцене областного Дворца культуры и искусства. Кинофестиваль "Владимирская вишня" проводится администрацией Владимирской области в рамках общенациональной программы "В кругу семьи" при поддержке Госкорпорации "Ростех" с 2013 года.

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Персоны
Шакуров, Сергей Каюмович
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