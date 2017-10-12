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Disney покажет благотворительный киноконцерт в Московской консерватории

Культура
12 октября, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

В консерватории подчеркнули, что "киноконцерт "Фантазия" идеально подходит для погружения детей в глубокий и волшебный мир классической музыки"

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московская государственная консерватория им. Чайковского совместно с "Уолт Дисней Компани СНГ" 15 октября проведет благотворительный киноконцерт "Фантазия" для семей военнослужащих Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга, а также детей-инвалидов и сирот, занимающихся музыкой, киноискусством и театром. Об этом сообщили в пресс-службе консерватории.

На показ также приглашены члены сборной России по художественной гимнастике, триумфально выступившей на последнем чемпионате мира, тренеры и молодые талантливые спортсменки - всего около 1,5 тыс. человек.

"Киноконцерт "Фантазия" идеально подходит для погружения детей в глубокий и волшебный мир классической музыки", - подчеркнули в консерватории.

Отрывки из классического фильма 1940 года и фрагменты более поздней версии 2000 года будут показаны на большом экране. В музыкальных вставках в исполнении МГАСО под управлением Павла Когана прозвучат знаменитые произведения Чайковского, Стравинского, Бетховена, Дебюсси и других композиторов. Специальным гостем концерта станет дирижер Эрнст Ван Тил.

Киноконцерт - часть проекта "Открытые репетиции", обеспечивающего доступ к лучшим образцам мирового искусства социально незащищенных граждан России, всех тех, кто мечтает, но не имеет возможности приобрести билеты на значимые культурные события, отметили в консерватории.

"Фантазия" - шедевр мировой мультипликации. Картина состоит из восьми разноплановых классических произведений, проиллюстрированных сюжетными инсценировками и ритмичными абстракциями. Фильм удостоен двух премий "Оскар" (1942), получил премию Национального совета кинокритиков США (1940) и был включен в Национальный реестр фильмов в 1990 году.

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