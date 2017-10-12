Петербургский Молодежный театр и московский "Эрмитаж" провели акцию "Путями Дон Кихота"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Молодежный театр на Фонтанке и московский театр "Эрмитаж" совместно провели в Петербурге необычную акцию - арт-поход "Путями Дон Кихота", посвятив его 470-летию со дня рождения Сервантеса и герою испанского классика. Акция вошла в программу Международного фестиваля "Балтийский дом", девиз которого - "Имитация жизни".

"Спасибо театру "Балтийский дом" за то, что он один из немногих в стране делает что-то более углубленное. Мы впервые на этом празднике и почувствовали его особую атмосферу, в которую вписался и наш арт-поход "Путями "Дон Кихота", - сказал на встрече со зрителями и коллегами художественный руководитель театра "Эрмитаж" народный артист России Михаил Левитин.

Мастер показал на фестивале свою новую работу - спектакль "Дон Кихот" по пьесе Михаила Булгакова с народным артистом России Борисом Романовым в заглавной роли. Гости играли на Малой сцене Молодежного театра, где накануне свою версию "Дон Кихота" с Андреем Шимко в заглавной роли представил художественный руководитель этой труппы народный артист России Семен Спивак.

Для обоих постановщиков размышление на тему "донкихотства" стало важным этапом творческого пути. Спивак, по его словам, увидел в истории о странствующем рыцаре тему "внутреннего разлада между прозаическим существованием и желанием играть, выдумывать, фантазировать", которая актуальна для каждого человека. Левитин затронул тему возраста: его спектакль - прогулка маргинала, человека, хранящего в себе культуру на протяжении четырехсот лет. "Мы размышляли о том, может ли немолодой человек воскресить в себе силы к жизни, и затем достойно уйти, ведь возраст, по сути, не играет никакой роли", - сказал московский режиссер.

Молодежный театр вручил театру "Эрмитаж" куст роз из Измайловского сада, как символ того, что оба театра располагаются в живописных парках. Завершающим аккордом акции стало предложение москвичей продолжить начатый арт- поход, теперь уже в столице. Петербуржцы приглашены сыграть на сцене театра "Эрмитаж" спектакль "Стакан воды" по пьесе французского драматурга Эжена Скриба. Эта комедия уже 19 лет идет в Молодежном театре, а москвичи готовят ее премьеру.