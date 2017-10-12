Тбилисский театр представил в Петербурге спектакль "А.Л.Ж.И.Р."

ТБИЛИСИ, 12 октября. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. "Это не просто спектакль, это спектакль-поступок". Так отозвался член Союза театральных деятелей России Александр Платунов о спектакле Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А.С. Грибоедова "А.Л.Ж.И.Р.", который он представил 10 и 11 октября в Петербурге.

Показ спектакля "А.Л.Ж.И.Р." в постановке художественного руководителя грибоедовского театра Автандила Варсимашвили стал центральным событием "Дня Грузии" в Санкт-Петербурге. Постановка посвящена тысячам женщин, отбывавшим наказание в Акмолинском (Казахстан) лагере жен "изменников" родины, в народе именовавшемся АЛЖИР" (в 1938-1953 годы - прим. ТАСС). В основу спектакля легли протоколы, письма, фотографии, воспоминания пленниц лагеря и их потомков. "Эта постановка - первая в истории театра Грузии попытка художественно-документального осмысления того периода, когда жертвами репрессий становились невинные люди", - сказали в дирекции грибоедовского театра. Премьера спектакля прошла в Тбилиси в апреле текущего года.

"Выступление тбилисского театра вызвало большой интерес в Санкт-Петербурге, все билеты на оба спектакля были распроданы задолго до их проведения, спектакли получили высочайшие отзывы", - сообщили в дирекции.

"День Грузии" в Санкт-Петербурге

В рамках "Дня Грузии" прошла выставка работ фотохудожника грибоедовского театра Гоги Чанадири "Грузия сверху". "Фотографии достопримечательных и живописных мест разных регионов Грузии, снятых фотомастером Гоги Чанадири в 2002-2017 годах с вертолета, вызвали большой интерес посетителей этой выставки", - отметили в дирекции театра. На фотографиях, снятых Чанадири, представлены памятники истории и культуры, крепости, церкви, реки, города, значимые места Грузии.

В рамках "Дня Грузии" в Санкт-Петербурге также прошли выступления известных грузинских певцов Нино Дзодзенидзе и Георгия Надибаидзе и презентация деятельности функционирующего в Тбилиси Международного культурно-просветительского союза "Русский клуб". Этот Клуб провел за последние 10 лет в Грузии несколько крупных международных фестивалей русской поэзии, конференции, конкурсы, Дни культуры.

Организация издает журнал "Русский клуб", в котором значительная часть материалов посвящена культуре и истории Грузии, связям с Россией, а также книги и брошюры из литературно-энциклопедической серии "Русские в Грузии". Уже выпущено более 30 художественно-документальных книг и брошюр, посвященных пребыванию в Грузии Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Льва Толстого, Чайковского, Пастернака, а также выдающимся актерам, работавшим в тбилисском русском театре в XIX-XX веках.

Театр им. Грибоедова

Тбилисский государственный академический русский театр им. А.С. Грибоедова является лауреатом различных международных конкурсов и фестивалей, проходивших в России и других странах. В 2013 году он удостоился российской премии "Звезда Театрала" в номинации "Лучший русский театр за рубежом".

Театр был основан в 1845 году, в 1934 году ему было присвоено имя выдающегося русского дипломата, поэта, драматурга А.С. Грибоедова (1795-1829). Нынешний состав коллектива продолжает традиции, заложенные предыдущими поколениями: в театре работали режиссеры Владимир Немирович-Данченко, Всеволод Мейерхольд, Петр Фоменко, актрисы Вера Комиссаржевская и Мария Савина, актер и режиссер Александр Яблочкин, с 1938 по 1945 год в театре работал режиссер Георгий Товстоногов.