Писатель Андрей Рубанов получил литературную премию "Ясная Поляна"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Писатель Андрей Рубанов получил престижную литературную премию "Ясная Поляна" в номинации "Современная русская проза" за роман "Патриот".

15-я торжественная церемония вручения наград прошла в Бетховенском зале Большого театра.

Советник президента РФ Владимир Толстой отметил, что "15 лет - это, по нынешним временам, целая эпоха". "Сейчас, оглядываясь назад, мы, члены жюри, искренне гордимся тем путем, который мы прошли за эти 15 лет, - сказал Толстой. - История премии "Ясная Поляна" - это история современной литературы".

Толстой отметил, что жюри стояло перед непростым выбором, ему предшествовали долгие разговоры."Мы находим общее решение, с которым согласен каждый член жюри", - добавил он.

Лучший русский роман - "Патриот"

Представить победителя организаторы пригласили режиссера Федора Бондарчука, который зачитал отрывок романа Рубанова и вручил ему диплом и награду. Принимая ценную премию, Рубанов поблагодарил жену и издателя Елену Шубину.

"Я очень растроган. Я несколько раз в интервью сравнивал русскую литературу с русским балетом. И то и другое сейчас признано в мире, и то и другое существует благодаря узкому кругу ценителей", - сказал он. "Очень тронут, до слез, это все чрезвычайно большой сюрприз, большое спасибо, что высоко оценили", -добавил он.

По словам члена жюри "Ясной Поляны" Павла Басинского, роман Рубанова "стал самым ярким событием года и десятилетия". В нем, полагает Басинский, автор пытается сопоставить понятия "патриотизм" и "деньги". По мнению Басинского, Рубанов вывел нового героя - "человек поступка, который сначала действует, потом размышляет". Басинский также отметил, что книга написана "очень четким и ясным языком".

Номинация "Событие"

В 2017 году впервые вручена премия в номинации "Событие". Толстой заметил, что жюри рассматривало и театральные постановки, книжные фестивали, работу порталов и мультимедийные проекты, юбилейные даты, другими словами, "все то, что создает литературную жизнь страны".

Лауреатом назван фестиваль детской и подростковой книги "ЛитераТула".

Издатель Борис Куприянов подчеркнул, что это единственный детский фестиваль, который собирает множество писателей со всей России. Фестиваль проходит ежегодно в стенах Тульского кремля во вторые выходные мая. Смотр включает встречи детей с писателями, иллюстраторами, мастер-классы, спектакли и книжные квесты.

Организаторы фестиваля получили диплом и денежный приз в размере 500 тыс. рублей.

Номинация "Иностранная литература"

Нобелевский лауреат по литературе 2010 года перуанский писатель Марио Варгас Льоса награжден премией "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература". Жюри в этой категории выбирает "самые важные книги XXI века" и отмечает их перевод на русский язык. Варгас Льоса получил премию за книгу "Скромный герой".

По словам специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, писатель принадлежит к тому числу нобелевских лауреатов, про которых не надо спрашивать, что он написал.

Марио Варгас Льоса отметил, что премия важна, так как она связана с именем Льва Толстого. "Я прочел "Войну и мир" в начале 60-х годов. Это было одно из самых серьезных читательских потрясений в моей жизни, - сказал он. - Это образец глобального и всеохватывающего романа".

На русский язык переведен ряд произведений Льосы - "Капитан Панталеон и рота добрых услуг", "Зеленый дом", "Тетушка Хулия и писака", "Война конца света", "Нечистивец, или Праздник Козла", "Похвальное слово мачехи" стали мировыми бестселлерами.

О премии

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем - усадьбой Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие".

Призовой фонд премии в 2017 году составил 6,7 млн рублей. При этом фонд номинации "Современная русская проза" по сравнению с прошлым годом увеличился почти в полтора раза: лауреат премии получит 3 млн рублей.