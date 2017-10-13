Театр "У Никитских ворот" выпускает первую премьеру юбилейного сезона

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "У Никитских ворот" под руководством народного артиста РФ Марка Розовского выпускает первую премьеру юбилейного, 35-го сезона, - спектакль "Остров сокровищ", созданный по произведению Роберта Стивенсона. В пятницу пройдет пресс-показ новой постановки, премьера которой состоится в субботу, 14 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Спектакль появился как дипломная работа выпускников Театрального института имени Щукина", - рассказал агентству худрук театра Марк Розовский. "Я увидел студенческую постановку и был очарован ее истинно вахтанговским духом и яркими актерскими работами, - продолжил он. - Выпускники-щукинцы большой когортой влились в нашу труппу, а их спектакль "Остров сокровищ" по приключенческому роману Стивенсона становится первой премьерой 35-го сезона театра "У Никитских ворот".

По словам худрука, спектакль адресован прежде всего совсем юным зрителям. "Но не только им, - подчеркнул Розовский. - Взрослым, которым хочется впасть в детство (а таких, как замечено, - абсолютное большинство), эта вещь тоже очень дорога и приятна, поскольку возвращает к исконным человеческим ценностям, говорит о тщете и суете поисков богатства, о том, что "золотой телец" - всего лишь мнимость счастья, и это самое счастье жизни совсем в другом".

По выражению Розовского, "Остров сокровищ" - это спектакль-игра, "шампанское зрелище". "В нем есть все: и блистательно выписанные характеры, и острый сюжет, и головокружительные приключения. Радуют актерские импровизации, юмор, озорство, шалость, живое горячее исполнение. Приходите на "Остров сокровищ" в театр "У Никитских ворот", и, даю слово, вы у нас не заскучаете!", - заверил худрук.

Спектакль идет 1 час 40 минут без антракта. Постановку осуществили Родион Вьюшкин и Сергей Уусталу, в ролях заняты Александр Сударев, Ислам Зафесов, Эдуард Йоонас, Влад Золотов, Алексей Алешин, Сандра Элиава, Валерий Карпов, Александр Чернявский и другие.

Театр "У Никитских ворот" был основан Розовским в 1983 году, с 1991 года он стал государственным. На сцене театра идут около 30 постановок, как имеющие долгий зрительский успех - например, "Песни нашего двора" и "Роман о девочках", так и сравнительно новые спектакли по произведениям современных авторов, в числе которых "Похороните меня за плинтусом" Павла Санаева и "Любовь и голуби" Владимира Гуркина.