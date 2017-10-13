Российские деятели культуры номинированы на премию памяти Астрид Линдгрен

СТОКГОЛЬМ, 13 октября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Имена детского писателя Нины Дашевской, художников Анастасии Архиповой, Анны Десницкой и Александра Траугота названы в четверг в числе соискателей премии памяти Астрид Линдгрен 2018 года. В списке, где значатся 235 кандидатов из 60 стран, также есть и Российская государственная детская библиотека.

Премия Астрид Линдгрен - крупнейшая награда за достижения в области литературы для детей и юношества - учреждена правительством Швеции после смерти детской писательницы в январе 2002 года. Денежное содержание премии составляет 5 млн шведских крон (более €523 тыс.).

Эта награда призвана привлекать внимание мировой общественности к литературе для детей и подростков и к правам детей. Она может присуждаться не только писателю или художнику за исключительный вклад в развитие детской книги, но и организациям за деятельность по пропаганде чтения.

Имя лауреата 2018 года будет обнародовано 27 марта. Жюри состоит из 12 человек, которых назначает Национальный совет по культуре. В их числе - писатели, литературоведы, художники, критики, библиотекари.

Семью Линдгрен представляет ее правнук Юхан Пальмберг.

Номинанты из России

Анастасия Архипова - российский иллюстратор. Среди ее работ - сказки Ханса Кристиана Андерсена, "Мещанин во дворянстве" и "Тартюф" Мольера, "Дон Кихот" Сервантеса и многие другие.

Александр Траугот - график, который в соавторстве с отцом и братом работал над иллюстрациями сказок Андерсена, Перро, братьев Гримм, сказок разных народов, произведений Пушкина, Аксакова, Толстого, а также Гомера, Овидия, Метерлинка и других писателей.

Нина Дашевская дебютировала как детский писатель в 2009 году, когда ее сказку напечатал журнал "Кукумбер". Первая книга Дашевской - "Семь невысоких гномов" - была издана в 2011 году. В 2014 году две книги Нины Дашевской были отмечены литературными наградами: сборник подростковых рассказов "Около музыки" победил в номинации "Воспитание чувств" на конкурсе "Новая детская литература" и занял первое место на конкурсе "Книгуру", а повесть "Вилли" завоевала Крапивинскую премию.

Анна Десницкая проиллюстрировала несколько книг для детей, среди которых - "Два трамвая" Осипа Мандельштама, "Инопланетяне у египтян" Эдуарда Шендеровича, "Что к чему" Вадима Фролова и "Посмотрите - я расту" Бориса Алмазова.

Российская государственная детская библиотека - одна из самых больших в мире в своей области. Она также является научно-методическим центром в сфере детской литературы, педагогики, психологии и социологии детского чтения для российских библиотек.

Лауреат этого года

Лауреатом премии 2017 года стал немецкий писатель и иллюстратор Вольф Эрльбрух. Как отметили члены жюри, "Вольф Эрльбрух делает сложные вещи простыми и удобными для читателей любого возраста". "С юмором и теплотой, восходящими к гуманистическим идеям, в своих работах он показывает малое в большом", - считает жюри, подчеркивая, что лауреат является новатором в искусстве иллюстрации.

Эрльбрух - лауреат многочисленных премий. В своем творчестве художник сочетает различные техники - аппликацию, рисунок, живопись. На русский язык переведены четыре книги Эрльбруха: "Маленький крот, который хотел знать, кто наделал ему на голову", "Леонард", "Медвежье чудо", "Дрозд фрау Майер".