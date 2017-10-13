ВГТРК не получала запрос от создателей "Матильды" на размещение рекламы

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. ВГТРК не получала запрос на размещение рекламы фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе холдинга.
"Ни ВГТРК, ни селлер холдинга официального обращения от создателей фильма "Матильда" на размещение рекламы не получали", - отметил собеседник агентства.
Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в пятницу в своем телеграм-канале рассказал, что ВГТРК, Первый канал и НТВ якобы вернули уже взятые деньги за прокат 15-секундного рекламного ролика к "Матильде".
В этой связи в пресс-службе НТВ ТАСС заявили, что "понятия не имеют, о чем речь". Комментарии официального селлера НТВ пока не доступны.
Ранее режиссер фильма Алексей Учитель обратил внимание на то, что рекламы его фильма на телевидении нет. Создатели картины, указал он, лишены такой возможности.