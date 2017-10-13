Художники Северной и Южной Осетии представят работы в Италии

ЦХИНВАЛ, 13 октября. /ТАСС/. Известные художники из Северной и Южной Осетии представят свои работы на выставке, которая пройдет в Италии с 14 по 20 октября в рамках Дней осетинской культуры в Европе, рассказал ТАСС организатор мероприятий, председатель Международной некоммерческой ассоциации "Возрождение" Радион Пухаев.

"Выставка пройдет в итальянском городе Пезаро в рамках ознакомления с Осетией, с ее культурой и традициями, в целях укрепления культурных связей с европейскими регионами, — сказал Пухаев. — Вниманию итальянских посетителей будут представлены работы художников Севера и Юга Осетии — Магреза Келехсаева, Лаврентия Касоева, Ахсара Есенова, Бориса Габараева, Олега Басаева, Вадима Пухаева, Вадима Каджаева, Виктора Цаллагова, Фатимы Томаевой-Габеллини и Валерия Атаева".

Он отметил, что в основном это картины в традиционном стиле — тематические работы, которые показывают Осетию. "К примеру, есть достаточно колоритные работы — завораживающие зимние пейзажи Магреза Келехсаева и картины Бориса Габараева, одна из которых — "В процессе пивоварения". Они показывают красоту природы, быт и культуру Осетии во всей красе", — пояснил он.

Председатель ассоциации отметил, что в текущем году было проведено много мероприятий в рамках Дней осетинской культуры в Европе и выставка в Италии — это заключительное мероприятие.

"Аналогичные мероприятия в разных европейских странах нами проводятся уже седьмой год, и осетинские художники вызвали большое восхищение среди европейцев, — сказал Пухаев. — В последнее время в Европе доминирует современное искусство, а порой людям нахватает традиционности в искусстве, и завораживающие пейзажи Осетии, воплощенные на холсте осетинскими художниками, вызывают большое восхищение. И это не удивительно, так как у наших мастеров кисти хорошая художественная школа".

Покоренные осетинским искусством

У осетинских художников в Европе, по словам Пухаева, появилось много почитателей, которые приходят на выставки и спрашивают работы конкретных художников. Он привел случай, который произошел во время одной из выставок в городе Хюлст (Нидерланды) в 2013 году, когда к нему подошел один из музейных работников, мужчина преклонных лет, с благодарностью за возможность созерцать столь высокое искусство живописи. "Он отметил, что, стоя у работ Магреза Келехсаева и рассматривая его зимние пейзажи, ощущаешь всю свежесть зимнего дня, при том, что на дворе была середина лета", — поделился он.

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Председатель ассоциации отметил, что практически у всех художников в Европе появились поклонники, которых с каждым годом становится все больше. "Были случаи, когда посетители приобретали картину одного из художников и в следующем году приходили на нашу выставки со своими знакомыми, которые также хотели приобрести работы того же художника, но, узнав, что в этот раз его нет, расстраивались, — рассказал он. — Однако потом, обойдя всю выставку, подходили и говорили, что открыли для себя новых художников, и приобретали уже и их работы".

Семь лет в Европе

По словам собеседника агентства, за семь лет было проведено более 40 мероприятий в Брюсселе, Риме, Париже, Люксембурге, Берлине и других европейских городах.

"Ежегодно мы проводим круглые столы с участием творческой интеллигенции Осетии и Европы, где собираются художники и режиссеры, научная интеллигенция, общественные деятели, — отметил он. — Кроме того, проводятся, пленэры и мастер-классы наших художников, выставки, творческие встречи художников и скульпторов, демонстрируются премьеры фильмов художественных и документальных, на которые как правило приглашаются режиссеры и участники фильмов".

По словам Пухаева, большим интересом у европейской публики пользуются выступления осетинских артистов и творческих коллективов. "К примеру, в этом году турне по европейским городам провел осетинский молодежно-фольклорный коллектив "Кона", который с большим успехом выступил в Брюсселе, Антверпене, Люксембурге и Париже", — пояснил он.

Планы сотрудничества

На будущий год, по словам Пухаева, планируется проведение аналогичных мероприятий в пяти странах Европы. Они начнутся в Бельгии, затем пройдут в Люксембурге, Париже, Вене и Берлине. Там уже есть договоренность о проведении Дней осетинской культуры. "Но мы не намерены останавливаться на этом, — заметил он. — В планах — расширение географии наших мероприятий и проведение Дней осетинской культуры в Китае и Латинской Америке".

"Почему именно Китай и Латинская Америка? Дело в том, что Китай сейчас в тренде. У этой страны, как и у нас, очень богатое историческое прошлое, и мы хотим познакомить их с не менее древней историей и культурой Осетии, наладить с ними взаимодействие", — пояснил Пухаев.

Что касается Латинской Америки, то, по словам собеседника агентства, есть предварительная договоренность с представителем Южной Осетии в Бразилии Андреем Тибиловым. Дни осетинской культуры планируется провести в Рио-де-Жанейро. "Мы только начали над этим работать, но в принципе это очень перспективное направление, — заметил он. — Мы не ставим целью охватить весь мир, но с другой стороны, почему бы и нет".

По словам собеседника агентства, Дни осетинской культуры в Европе сильно поспособствовали сплочению осетинских диаспор, объединению осетин, проживающих в той или иной стране. "Это очень хорошая площадка, чтобы познакомиться, собраться и пообщается, поделиться друг с другом последними новостями и событиями, которые происходят в Осетии, — сказал он. — И надо отметить, что за последнее время благодаря этим мероприятиям у нас значительно расширились связи, все больше осетин за рубежом узнали друг друга".

Пухаев также отметил, что осетинские диаспоры в Европе очень тесно взаимодействуют между собой. "Мы вместе отмечаем все традиционные национальные осетинские праздники, вместе собираемся иногда большим составом, иногда составом поменьше. Если говорить о численности, то у нас нет конкретной информации, сколько в целом проживает осетин в Европе, но могу сказать, что порядка 350 человек в осетинской диаспоре Бельгии, порядка 100 — в Голландии, очень многочисленные диаспоры во Франции и Германии", — рассказал он.

Информационный прорыв

"Возрождение" (Renaissance-Sandidzan) — Международная некоммерческая Ассоциация осетинских обществ в Европе, была основана в 2009 году выходцем из Южной Осетии Радионом Пухаевым и занимается популяризацией и продвижением осетинской культуры в Европе.

Руководитель ассоциации рассказал, что решение о создании соответствующей организации было принято после событий августа 2008 года, когда Грузия совершила вооруженную агрессию в отношении Южной Осетии.

"Осетины за рубежом пытались донести до европейского сообщества альтернативную точку зрения, что именно Грузия совершила нападение на Южную Осетию, но там не воспринимали эту информацию, а только ту, которая поступала из Грузии, — сказал он. — И чтобы как-то прорвать информационную блокаду, мы проводили акции протеста во многих европейских странах, организовывали конференции, круглые столы, выставки фотографий разрушенного Цхинвала и многое другое. Организации было легче это делать, чем физическому лицу".

Со временем, по словам Пухаева, надобность в этой активности спала, и члены организации решили познакомить Европу с другой Осетией — с Южной и братской Северной. "Если раньше Осетия ассоциировалась с боевыми действиями, то мы решили показать европейцам Осетию с богатой историей, высокой культурой и древними традициями. И нам это, можно сказать, удалось", — резюмировал он.