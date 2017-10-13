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Бруно Марс лидирует по числу номинаций на премию American Music Awards

Культура
13 октября, 10:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

45-я ежегодная церемония вручения премий AMA пройдет 19 ноября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе

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НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. В США объявили имена претендентов на престижную музыкальную премию American Music Awards (AMA). Лидером по числу номинаций в этом году стал американский исполнитель Бруно Марс, у которого есть шанс получить восемь статуэток, в том числе в главной категории - "Артист года".

45-я ежегодная церемония вручения премий AMA пройдет 19 ноября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и будет транслироваться в эфире телеканала ABC.

Также в числе фаворитов названы британский автор-исполнитель Эд Ширан, канадцы Дрейк и The Weeknd, американский рэпер Кендрик Ламар и диджей-дуэт The Chainsmokers, у каждого из которых по пять номинаций. Все указанные исполнители, кроме The Weeknd, также претендуют на звание "Артиста года".

Лучшей поп/рок-исполнительницей могут признать в этот раз Леди Гагу, Рианну или Алессию Кару. В соответствующей мужской категории соперничают Дрейк, Бруно Марс и Эд Ширан. В номинации "Лучший поп/рок-дуэт или группа" представлены The Chainsmokers, американцы Imagine Dragons и британский коллектив Coldplay.

За право называться лучшей поп/рок-песней года будут бороться композиция Closer в исполнении The Chainsmokers и американки Холзи, Shape of You Эда Ширана, а также сингл Despacito пуэрториканских певцов Луиса Фонси и Дэдди Янки при участии Джастина Бибера, клип на который поставил рекорд на видеохостинге YouTube, став самым просматриваемым видео в истории сервиса.

American Music Awards была учреждена в 1973 году в качестве альтернативы премии Grammy. Награды присуждаются на основе результатов онлайн-голосования, участие в котором может принять любой пользователь интернета. Номинантов определяют путем учета объемов продаж записей, числа просмотров видеоклипов, а также активности в социальных сетях.

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