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Путин поздравил худрука "Ленкома" с днем рождения

Культура
13 октября, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Президент РФ отметил, что имя Марка Захарова служит синонимом мастерства

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского государственного театра "Ленком" Марка Захарова с днем рождения, отметив его огромное влияние на духовное и нравственное развитие общества. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

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"Вы принадлежите к числу выдающихся деятелей культуры, которые оказывают огромное влияние на духовное, нравственное развитие общества. Ваше имя служит синонимом мастерства, таланта, новаторства, преданности искусству", - говорится в телеграмме президента.

Путин отметил, что режиссер всегда стремится найти путь к сердцу зрителя, поднимает сложные жизненные и философские проблемы. "Верность этим творческим принципам, ваша большая просветительская и педагогическая работа достойны самого глубокого уважения", - подчеркнул он.

Глава государства пожелал режиссеру здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году он окончил актерский факультет ГИТИСа. С 1973 года Захаров является художественным руководителем театра "Ленком". Режиссер поставил фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви" и другие. Марк Захаров - лауреат Государственных премий СССР (1991) и РФ (1992, 1997, 2001).

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