Две крупнейшие киносети вернули "Матильду" в прокат

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Объединенная сеть "Синема Парк" и "Формула Кино" решила вернуть фильм Алексея Учителя "Матильда" в репертуар своих кинотеатров.
Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе киносети.
Ранее киносеть объявляла о своем решении не показывать "Матильду" из соображений безопасности.
Как отметили в пресс-службе сети, принятию такого решения способствовала активная работа правоохранительных органов, а также предпринятые ими меры по разрешению ситуации вокруг "Матильды". Фильм выйдет на экраны кинотеатров сети одновременно с началом проката в России.