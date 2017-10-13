Две крупнейшие киносети вернули "Матильду" в прокат

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Объединенная сеть "Синема Парк" и "Формула Кино" решила вернуть фильм Алексея Учителя "Матильда" в репертуар своих кинотеатров.

Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе киносети.

Ранее киносеть объявляла о своем решении не показывать "Матильду" из соображений безопасности.

Как отметили в пресс-службе сети, принятию такого решения способствовала активная работа правоохранительных органов, а также предпринятые ими меры по разрешению ситуации вокруг "Матильды". Фильм выйдет на экраны кинотеатров сети одновременно с началом проката в России.