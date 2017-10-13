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Две крупнейшие киносети вернули "Матильду" в прокат

Культура
13 октября, 11:28 UTC+3

Ранее объединенная сеть "Синема Парк" и "Формула Кино" объявляла о решении не показывать картину из соображений безопасности

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© Геннадий Хамельянин/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Объединенная сеть "Синема Парк" и "Формула Кино" решила вернуть фильм Алексея Учителя "Матильда" в репертуар своих кинотеатров.

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Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе киносети.

Ранее киносеть объявляла о своем решении не показывать "Матильду" из соображений безопасности.

Как отметили в пресс-службе сети, принятию такого решения способствовала активная работа правоохранительных органов, а также предпринятые ими меры по разрешению ситуации вокруг "Матильды". Фильм выйдет на экраны кинотеатров сети одновременно с началом проката в России.

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Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Учитель, Алексей Ефимович
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