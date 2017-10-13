"Вавилон-Берлин": самый русский немецкий сериал

13 октября в Германии начнется показ сериала "Вавилон-Берлин". В России премьера сериала состоится всего на два дня позже на телеканале TV1000 Premium HD.

Финансовые масштабы картины "Вавилон-Берлин" впечатляют. По бюджету, который составил 40 млн евро, проект обогнал такие сериалы, как "Молодой папа", "Столпы Земли" и "Версаль".

Что касается создателей, то здесь тоже громкие (опять же по европейским меркам) имена. Режиссерское кресло же занял знаменитый немецкий режиссер Том Тыквер, снявший "Беги, Лола, беги" и "Парфюмера", а также работавший с сестрами Вачовски над фильмом "Облачный атлас" и сериалом "Восьмое чувство".

При этом помогали Тыкверу сценаристы культовой картины "Гуд бай, Ленин" Ахим фон Боррис и Хендрик Хандлёгтен. Но это не главное. Главное, что большие бюджеты и большие имена в сумме все-таки дали качественную картину.

Действие сериала происходит весной 1929 года в Веймарской республике. И Тыквер со своей командой с хирургической точностью пытается воспроизвести каждую деталь того времени. Начиная от мелких комнатных сцен, показывающих быт и нищету семей, которые не могут оправиться после Первой мировой войны, и заканчивая массовыми сценами на улицах Берлина с его машинами, трамваями и бурной жизнью.

С первого взгляда "Вавилон-Берлин" выглядит как классический нуарный детектив. Главный герой — инспектор полиции Гереон Рат, который приезжает из Кельна в берлинский отдел нравов. Туда его приводит дело, связанное с организацией нелегальной порностудии.

Гереон начинает работать в паре с местным опытным детективом Бруно Вольтером. Тот пытается понять, как Рат оказался здесь и почему ему так важно именно это дело. Ведь инспектор из Кельна — сын высокопоставленного чиновника. А работа в отделе нравов среди полицейских считается во всех смыслах грязной.

Рату и правда есть что скрывать: помимо обстоятельств, приведших его в Берлин, у него боевая психическая травма. Из-за нее Гереон вынужден постоянно принимать лекарства (что сразу же сближает нашего героя с доктором Хаусом или Джоном Теккери из "Больницы Никербокер"). А еще с таким недугом противопоказано работать в полиции.

Все это происходит на фоне политической ситуации в Германии образца весны 1929 года. Здесь в дело вступает еще одна сюжетная линия. И она напрямую связана с Россией, вернее с Советским Союзом.

Сторонники Троцкого, которые сбежали из России, подпольно хотят организовать переворот против Сталина. Для этих целей удается угнать целый поезд, который едет из Москвы в Берлин. А дальше разворачивается борьба троцкистов и сталинистов. И все это также происходит в самом сердце Германии.

При этом всех "русских" персонажей играют русскоговорящие актеры. Так, ключевую женскую роль в этой линии исполняет литовка Северия Янушаускайте. Она хорошо известна российскому зрителю по фильмам "Рыба-мечта" Антона Бильжо и "Звезда" Анны Меликян.

Кроме того, в сериале снялись Денис Бургазлиев ("Час Волкова", "Палач", "Паук"), Дмитрий Александров ("Враг у ворот", "Янтарный амулет") и Олег Тихомиров ("Гений"). Стоит также отметить появление Ларса Айдингера, потому что именно он сыграл Николая II в "Матильде" Алексея Учителя.

В то же время разделение экранного времени между этими двумя сюжетными линиями — немецкой и русско-советской — примерно равное. Поэтому иногда и правда становится непонятным, снимался этот сериал Германией с приглашением российских актеров или наоборот.

Во многом благодаря этому "Вавилон-Берлин" может оказаться очень близким российскому зрителю. Но даже без этого сериалу есть чем похвастаться. Кроме операторской и режиссерской работы "Вавилон-Берлин" обладает удивительной музыкальностью. Саундтрек, к слову, это тоже заслуга Тыквера и Джонни Клаймека, который работал с Томом над "Облачным атласом" и "Парфюмером".

Музыка не только является фоном для действия, но иногда переходит на первый план, втягивая в происходящее персонажей сериала. Все это задает особую атмосферу и в определенный момент начинает напоминать оккультный обряд или "пляску смерти". В сумме именно это и рождает образ того самого Берлина 1929 года — столицы нового Вавилона.

Тимур Фехретдинов