Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Башмет и Юношеский симфонический оркестр дадут концерт в день 100-летия революции

Культура
13 октября, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

В программе вечера, в частности, "Симфонические танцы" Рахманинова, сочинения Шостаковича и Бизе

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юрий Башмет

Юрий Башмет

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Звездный состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением своего основателя и художественного руководителя, народного артиста СССР Юрия Башмета даст концерт в Зале им. Чайковского в Москве в день 100-летия Октябрьской революции - 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Башмета.

СПЕЦПРОЕКТ

1917. Столкновение с бездной

Специальный проект ТАСС к столетию Февральской и Октябрьской революций

"Очень важно, что Всероссийский юношеский симфонический оркестр - не одноразовый проект, а действующий и уже зарекомендовавший себя прекрасный коллектив. Во время концерта сложно поверить, что на сцене совсем молодые музыканты, которые собираются вместе всего за 9 дней до выступления", - цитирует Башмета пресс-служба.

В программе "Будущее время" примут участие те самые музыканты, чей отбор запечатлел телеканал "Россия - Культура" в сериале "Оркестр будущего". "Труд музыканта очень непростой, и для меня съемки, которые шли полгода, стали возможностью еще больше поддержать ребят в их стремлении заниматься таким непростым делом, как академическая музыка, поддержать их педагогов и родителей", - отметил Башмет. Снятая в 2016 году и представленная зрителям летом 2017 года телепередача была номинирована на недавнюю премию ТЭФИ.

Юные таланты выступят на столичном концерте не только в составе оркестра, но и в качестве солистов. В программе вечера - "Симфонические танцы" Рахманинова, сочинения Шостаковича, Соллимы, Бизе, Сарасате и других композиторов.

Прежде коллектив в этом составе выступал в Москве лишь один раз - в ноябре 2016 года в рамках международного турне по знаменитым историческим залам России и Европы. Тогда гастроли оркестра также прошли в Мариинском театре в Санкт- Петербурге, Концертгебау в Амстердаме, Аудиторум Верди в Милане и Мюзикферайн в Вене.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году на основе уникального по своей идее и масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. Участникам коллектива до 22 лет, их отбор проходил более чем в 35 городах России - от Камчатки до Калининграда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста
2
Путин прибыл в Воронеж, где проведет совещание по развитию АПК
3
Суд в Дюссельдорфе снял все ограничения на мощности газопровода Opal
4
Морская операция по установке второй арки Крымского моста завершена
5
Атамбаев назвал "беспределом" скопление людей и машин на пограничных с Казахстаном КПП
6
Белый дом огласил ключевые положения новой стратегии Трампа по Ирану
7
Строители доставили арку к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама