Башмет и Юношеский симфонический оркестр дадут концерт в день 100-летия революции

Захаркин сообщил, что имеет предложение от иностранного хоккейного клубаСпорт 13 октября, 13:49
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского мостаВ стране 13 октября, 13:46
Правительство ставит задачу как можно быстрее уйти от трехсменки в школахОбщество 13 октября, 13:42
Воропаев: ХК "Сочи" при Зубове демонстрирует более высокий уровень организации игрыСпорт 13 октября, 13:33
Вторая неделя октября завершится дождями и потеплением в большинстве регионов РоссииВ стране 13 октября, 13:28
Более десяти человек отравились дымом в здании Совета ЕС в БрюсселеПроисшествия 13 октября, 13:25
Государственный адвокат Януковича направил запросы в правоохранительные органы РоссииМеждународная панорама 13 октября, 13:13
Президент ФХР Третьяк удостоен премии за развитие российско-чешских отношенийСпорт 13 октября, 12:55
Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея УчителяКультура 13 октября, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Звездный состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением своего основателя и художественного руководителя, народного артиста СССР Юрия Башмета даст концерт в Зале им. Чайковского в Москве в день 100-летия Октябрьской революции - 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Башмета.
"Очень важно, что Всероссийский юношеский симфонический оркестр - не одноразовый проект, а действующий и уже зарекомендовавший себя прекрасный коллектив. Во время концерта сложно поверить, что на сцене совсем молодые музыканты, которые собираются вместе всего за 9 дней до выступления", - цитирует Башмета пресс-служба.
В программе "Будущее время" примут участие те самые музыканты, чей отбор запечатлел телеканал "Россия - Культура" в сериале "Оркестр будущего". "Труд музыканта очень непростой, и для меня съемки, которые шли полгода, стали возможностью еще больше поддержать ребят в их стремлении заниматься таким непростым делом, как академическая музыка, поддержать их педагогов и родителей", - отметил Башмет. Снятая в 2016 году и представленная зрителям летом 2017 года телепередача была номинирована на недавнюю премию ТЭФИ.
Юные таланты выступят на столичном концерте не только в составе оркестра, но и в качестве солистов. В программе вечера - "Симфонические танцы" Рахманинова, сочинения Шостаковича, Соллимы, Бизе, Сарасате и других композиторов.
Прежде коллектив в этом составе выступал в Москве лишь один раз - в ноябре 2016 года в рамках международного турне по знаменитым историческим залам России и Европы. Тогда гастроли оркестра также прошли в Мариинском театре в Санкт- Петербурге, Концертгебау в Амстердаме, Аудиторум Верди в Милане и Мюзикферайн в Вене.
Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году на основе уникального по своей идее и масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. Участникам коллектива до 22 лет, их отбор проходил более чем в 35 городах России - от Камчатки до Калининграда.