Башмет и Юношеский симфонический оркестр дадут концерт в день 100-летия революции

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Звездный состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением своего основателя и художественного руководителя, народного артиста СССР Юрия Башмета даст концерт в Зале им. Чайковского в Москве в день 100-летия Октябрьской революции - 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Башмета.

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"Очень важно, что Всероссийский юношеский симфонический оркестр - не одноразовый проект, а действующий и уже зарекомендовавший себя прекрасный коллектив. Во время концерта сложно поверить, что на сцене совсем молодые музыканты, которые собираются вместе всего за 9 дней до выступления", - цитирует Башмета пресс-служба.

В программе "Будущее время" примут участие те самые музыканты, чей отбор запечатлел телеканал "Россия - Культура" в сериале "Оркестр будущего". "Труд музыканта очень непростой, и для меня съемки, которые шли полгода, стали возможностью еще больше поддержать ребят в их стремлении заниматься таким непростым делом, как академическая музыка, поддержать их педагогов и родителей", - отметил Башмет. Снятая в 2016 году и представленная зрителям летом 2017 года телепередача была номинирована на недавнюю премию ТЭФИ.

Юные таланты выступят на столичном концерте не только в составе оркестра, но и в качестве солистов. В программе вечера - "Симфонические танцы" Рахманинова, сочинения Шостаковича, Соллимы, Бизе, Сарасате и других композиторов.

Прежде коллектив в этом составе выступал в Москве лишь один раз - в ноябре 2016 года в рамках международного турне по знаменитым историческим залам России и Европы. Тогда гастроли оркестра также прошли в Мариинском театре в Санкт- Петербурге, Концертгебау в Амстердаме, Аудиторум Верди в Милане и Мюзикферайн в Вене.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году на основе уникального по своей идее и масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. Участникам коллектива до 22 лет, их отбор проходил более чем в 35 городах России - от Камчатки до Калининграда.