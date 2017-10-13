В Грозном открылась выставка художников из Марий Эл

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Выставка художников Александра и Андрея Бакулевских из Йошкар-Олы "Внимая ужасам войны" открылась в национальной библиотеке Чеченской Республики. Об этом сообщила пресс-служба минкультуры ЧР.
"Выставка посвящена памяти Ахмат-Хаджи Кадырова и проходит в рамках мероприятий, посвященных 199-летию города Грозного, - сообщили в пресс-службе. - На открытии выставки присутствовали видные общественные деятели республики, деятели культуры, искусства, науки. В качестве почетного гостя был Андрей Бакулевский".
На выставке представлено более 100 живописных и графических произведений в разных техниках. Андрей Бакулевский представил несколько портретов Ахмат-Хаджи и Рамзана Кадыровых.
"Открытие данной выставки - важное событие в культурной жизни республики, большой шаг в укреплении дружеских отношений между Чеченской Республикой и Республикой Марий Эл. Такие выставки объединяют народы", - приводятся в сообщении слова организаторов выставки.
Александр и Андрей Бакулевские - известные художники из Марий Эл. Александр Бакулевский имеет звание Народного художника России и заслуженного деятеля искусств Марийской ССР.