В Грозном открылась выставка художников из Марий Эл

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Выставка художников Александра и Андрея Бакулевских из Йошкар-Олы "Внимая ужасам войны" открылась в национальной библиотеке Чеченской Республики. Об этом сообщила пресс-служба минкультуры ЧР.

"Выставка посвящена памяти Ахмат-Хаджи Кадырова и проходит в рамках мероприятий, посвященных 199-летию города Грозного, - сообщили в пресс-службе. - На открытии выставки присутствовали видные общественные деятели республики, деятели культуры, искусства, науки. В качестве почетного гостя был Андрей Бакулевский".

На выставке представлено более 100 живописных и графических произведений в разных техниках. Андрей Бакулевский представил несколько портретов Ахмат-Хаджи и Рамзана Кадыровых.

"Открытие данной выставки - важное событие в культурной жизни республики, большой шаг в укреплении дружеских отношений между Чеченской Республикой и Республикой Марий Эл. Такие выставки объединяют народы", - приводятся в сообщении слова организаторов выставки.

Александр и Андрей Бакулевские - известные художники из Марий Эл. Александр Бакулевский имеет звание Народного художника России и заслуженного деятеля искусств Марийской ССР.