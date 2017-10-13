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Фонд "Бельканто" сыграет "Классику на высоте"

Культура
13 октября, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Концерты пройдут на высоте 220 метров в комплексе "Москва-Сити"

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Серия органных и оркестровых концертов "Классика на высоте" стартует в пятницу в башне "Империя" комплекса "Москва-Сити". Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда "Бельканто", организатора проекта.

"Концерты проходят в уникальном и необычном для классической музыки месте - в комплексе "Москва-Сити" в башне "Империя" на высоте 220 метров", - отметили в фонде.

В первый вечер слушателей ждут произведения Баха, Элгара, Чайковского, Пьяццоллы, Калейша и Пярта в исполнении эстонского органиста Ааэре-Пауля Латтика.

На следующих концертах перед гостями выступят камерный оркестр "Инструментальная капелла" под руководством Виктора Луценко (11 ноября), ансамбль солистов Mobilis (11 ноября), Российский квартет саксофонистов и Sirenes Saxophone Quartet (26 ноября).

Впервые "Бельканто" опробовал "высокую" площадку в августе: органный концерт на высоте 220 метров установил рекорд, став первым в своем роде в России.

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