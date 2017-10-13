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Конкурс скрипачей имени Ауэра собрал в Петербурге участников из девяти стран

Культура
13 октября, 15:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Участники конкурса разделены на две возрастные категории, в каждой из которых будут названы лауреаты

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Пятый международный конкурс скрипачей имени Леопольда Ауэра собрал в Санкт-Петербурге около 60 участников из девяти стран Европы, Азии и Америки. Об этом журналистам сообщили в пятницу на пресс-конференции, посвященной открытию конкурса, профессор Гентской консерватории Михаил Безверхний.

"Я благодарен коллегам за приглашение возглавить жюри конкурса, носящего имя Леопольда Ауэра. Это грандиозная фигура в мире музыки - скрипач и педагог, от которого берет начало появление целой плеяды гениальных скрипачей во многих точках земного шара, и у конкурса его имени должно быть большое будущее", - сказал Безверхний. Сам он называет себя "скрипичным внуком Ауэра", поскольку в детстве брал в Ленинграде первые уроки у его прямой ученицы Любови Сигал.

Участники конкурса разделены на две возрастные группы - до 16 лет и до 35 лет. В каждой из них будут названы лауреаты.

Самую большую группу участников - 44 человека - составляют россияне. За награды конкурса будут бороться также скрипачи из Белоруссии, Германии, Греции, Молдавии, США, Турции, с Украины и из Южной Кореи. Самые юные участницы - 10-летние скрипачки Софья Колтакова из Барнаула и Анастасия Павлова из Донецка.

Члены жюри проведут для участников мастер-классы. Вход на прослушивания свободный.

В финале участники будут выступать в сопровождении Молодежного симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Миграна Агаджаняна.

Конкурс завершится 22 октября на сцене Академической капеллы Санкт-Петербурга.

Имя в музыкальной истории

Как и ранее, площадкой для открытия конкурса выбран концертный зал Яани Кирик, расположенный напротив дома, где жил Леопольд Ауэр (1845-1930). Российский скрипач венгерского происхождения вошел в историю как основатель русской скрипичной школы. Начиная с 1868 года Ауэр в течение полувека был ведущим педагогом Санкт-Петербургской консерватории. В 1918 году он эмигрировал из России и жил в США. Среди его учеников - Яша Хейфец, Ефрем Цимбалист, Мирон Полякин, Симон Пулльман.

В 1911 году в Петербурге состоялся первый конкурс скрипачей имени Ауэра. В 2014 году идея этого конкурса была возрождена, теперь он проходит ежегодно.

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