В конце 2018 года Эрмитаж представит в Казани выставку об истории Золотой Орды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж представит в конце 2018 года в Казани выставочный проект об истории Золотой Орды. Об этом сообщила ТАСС в пятницу заместитель генерального директора петербургского музея, главный хранитель Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина, которая принимает участие в Днях Эрмитажа в Екатеринбурге.

"Самый большой по площади на территории регионов России выставочный центр Эрмитажа находится в Казани. В конце следующего года мы предполагаем показать там выставку, связанную с историей Золотой Орды. Там это направление очень популярно", - сказала Адаксина.

Она отметила, что на следующей неделе в Казани откроется выставка фарфора Императорского фарфорового завода.

"Она будет называться "Под прозрачным льдом глазури". Это очень красивая, хрупкая, изящная выставка, которая будет там до весны", - сообщила собеседница агентства.

Дни Эрмитажа пройдут в Екатеринбурге во второй раз с 14 по 20 октября, ключевым событием станет открытие выставки одной картины - впервые в Екатеринбурге представят портрет императрицы Марии Федоровны, написанный Иваном Крамским в 1881 году. Научные сотрудники Эрмитажа прочтут лекции о коллекционной деятельности императорской фамилии, проведут мастер-класс по реставрации графики.

Впервые будет работать кинотеатр виртуальной реальности, где покажут фильм "Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским" и цифровую копию Зала Юпитера в Государственном Эрмитаже.