"Это не трубка" Рене Магритта впервые за 40 лет выставлена на родине художника в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Знаменитая картина бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта "Вероломство образов", широко известная также под названием "Это не трубка", впервые с 1971 года выставлена на его родине. Экспозиция, посвященная творчеству Магритта, открылась в пятницу в выставочном комплексе Королевские музеи изящных искусств в Брюсселе.

На выставке представлены более 150 работ художника - не только картины, но и рисунки, фотографии, фильмы. "Через 50 лет после своей смерти Рене Магритт продолжает очаровывать наше воображение. Он ставит под сомнение наши взгляды, заставляет глубоко задуматься и постоянно бросает вызов устоявшимся представлениям, которые кажутся нам очевидными. Загадочные работы Магритта, в которых всегда содержится вопрос, продолжают завораживать умы деятелей искусства вплоть до нашего времени - от поп-арта и концептуального искусства до самых современных художников", - говорится на сайте музея.

Помимо самого Магритта (1898-1967) на выставке будут представлены также творения более современных художников, которые в своем творчестве вдохновлялись работами бельгийского сюрреалиста: Марселя Бродхарса (1924-1976), Энди Уорхола (1928-1987) и многих других. Экспозиция под названием "Магритт, Бродхарс и современное искусство" будет открыта до 18 февраля 2018 года.

Картина "Вероломство образов", которая до сих пор хранилась в одном из музеев Лос-Анджелеса (США), была написана в 1929 году. На ней изображена курительная трубка, а под ней - надпись на французском языке: "Это не трубка". Надпись на первый взгляд кажется парадоксальной, однако фактически она верна - изображение трубки действительно не является самой трубкой. Французский философ Мишель Фуко (1926-1984) посвятил этой картине целую книгу с одноименным названием - "Это не трубка" (1973). В ней он анализировал то, как изменились соотношения слова и образа в современной живописи.

Рене Магритт родился в Бельгии в небольшом городке Лессин в Валлонии, а детство и юность провел в крупном промышленном центре Шарлеруа. В 1912 году его мать покончила жизнь самоубийством - это трагическое событие, вероятно, сильно повлияло на творчество будущего сюрреалиста. Какое-то время Магритт работал художником на фабрике бумажной продукции. В 1926 году он создает свою первую удачную, по его собственным словам, картину "Потерянный жокей". Вскоре он уезжает из Бельгии в Париж, который в то время был своего рода мировой художественной столицей. Там он знакомится с основоположником сюрреализма Андре Бретоном (1896-1966) и вскоре вступает в его кружок. С 1932 по 1945 год Магритт также трижды вступает в Коммунистическую партию Бельгии и трижды оттуда уходит. После Второй мировой войны художник окончательно формирует свой странный фирменный стиль и добивается широкого признания. Умер Магритт в августе 1967 года, так и не успев закончить новый вариант своей картины "Империя света".