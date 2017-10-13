В Оренбурге представили пуховые платки потомственной вязальщицы

ОРЕНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Ажурные пуховые платки работы потомственной вязальщицы Розы Гумеровой с ее "фирменным" узором "Восточная звезда" представили в Оренбурге на выставке в галерее "Оренбургский пуховый платок", передает корреспондент ТАСС.

"Здесь представлены белые классические платки, палантины и паутинки. При их изготовлении мастерица впервые применила новый узор - "Восточную звезду", который теперь используют и другие мастерицы", - сказала на открытии выставки заведующая галереей Ирина Бушухирна.

В экспозиции представлены самые разные работы известной вязальщицы, а наиболее выдающиеся хранятся в Государственном историческом музее в Москве. Вязать Гумерова начала с шести лет, а в 18 она оценивала качество изделий на Желтинском производстве Комбината оренбургских пуховых платков. После закрытия комбината в 90-е годы она стала преподавать пуховязание в средней школе села Желтое, а затем в Оренбургском художественном колледже.

"Узор "Восточная звезда" я ввела еще в 80-х годах, и он прижился. На 1000-летие Казани, отмечавшееся в 2005 году, я на заказ вязала серо-белый платок размером 1,6 на 1,6 м, где в середине была восточная звезда с изображением башни Сююмбике из казанского кремля", - рассказала Гумерова ТАСС.

Гумерова родилась в селе Желтое Саракташского района. Это одно из первых поселений в Оренбургской области, где зародился пуховязальный промысел и была создана профильная артель. Девочек там обучают пуховязанию с детства. В семье Гумеровой вязала бабушка, а теперь вяжет мама, дочь и сын. Дочь Гумеровой Маргарита Азнабаева, как и мама, преподает основы пуховязания в Оренбургском художественном колледже.

Накануне в областном музее изобразительного искусства была представлена подборка из 16 видеоуроков, раскрывающих основы изготовления пуховых платков. На видео известные люди Оренбурга под руководством Розы Гумеровой занимаются вязанием. Так что теперь технология народного промысла стала доступна всем желающим.