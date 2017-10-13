На Франкфуртской книжной ярмарке представлены новинки российского книгоиздания

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ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ /Германия/, 13 октября. /Спец. корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Новинки отечественного книгоиздания представлены на российском национальном стенде на крупнейшей в мире международной книжной выставке-ярмарке во Франкфурте-на-Майне.
В этом представительном смотре полиграфической, а также электронной аудио- и визуальной продукции участвуют около 7 тыс. экспонентов из 106 стран.
Стенд РФ под названием "Читай Россию - Read Russia" разместился на площади примерно 200 квадратных метров.
На нем представлены книги во всем их жанровом многообразии - от новых изданий русской классики и произведений современных российских писателей, книг для детей до серии "Жизнь замечательных людей", научной литературы, охватывающей такие сферы, как филология, музыка, история и культура, философия и политика.
Кроме того, на стенде представлены произведения российских авторов в переводе на иностранные языки.
Отдельный раздел собрал книги, посвященные жизни и деятельности первого президента РФ Бориса Ельцина. В субботу на стенде состоится презентация книги воспоминаний Наины Ельциной - "Личная жизнь".
В центре российской экспозиции организована площадка, на которой проходят семинары и встречи с писателями и литературоведами, презентации новых произведений, дискуссии о проблемах перевода и развитии книгоиздания в России и за рубежом.
В пятницу здесь состоялась дискуссия с участием министра культуры РФ Владимира Мединского. Он поделился своим мнением относительно событий Русской революции, попыток запретить ленту "Матильда", рассказал о кинопроекте "Собибор". Как ожидается, фильм, главную роль в котором исполняет Константин Хабенский, выйдет в прокат в следующем году. Идея проекта возникла у Мединского, ее поддержали продюсеры Эльмира Айнулова и Наталия Дорошкевич.
Министр посетил выставку по приглашению Роспечати как публицист и историк. "К сожалению, сейчас ничего не пишу, на пенсии обязательно займусь", - пошутил он.
На выставке, открывшейся 11 октября, представлены книги, журналы, газеты и другие печатные и периодические издания, атласы и карты, электронные средства информации, календари, комиксы, предметы искусства, типографские инновации и новинки книгоиздательского рынка. Организовано более 4 тыс. различных мероприятий, включая семинары, круглые столы с участием писателей, иллюстраторов, политиков, известных представителей шоу-бизнеса. Для освещения выставки были аккредитованы около 10 тыс. журналистов и блогеров.
В качестве страны-партнера в этом году выступает Франция. Во Франкфурт-на-Майне прибыли свыше 130 французских писателей, в том числе Мишель Уэльбек, Жан-Мари Ле Клезио и Ясмина Реза.
Общая площадь выставочных павильонов превышает 170 тыс. квадратных метров.