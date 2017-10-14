Кабмин присудил 15 премий по 100 тыс. руб. в сфере народного творчества

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Правительство РФ присудило 15 премий "Душа России" по 100 тыс. рублей руководителям и солистам самодеятельных коллективов народного творчества за вклад в развитие этой области. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"В 2017 году присуждено 15 премий в номинациях "Народная музыка", "Народное пение", "Народный мастер", "Традиционная народная культура" и "Народный танец", - говорится в справке к документу.

Отмечается, что премия присуждается руководителям и солистам самодеятельных коллективов народного творчества, исполнителям эпоса и мастерам народного декоративно-прикладного искусства за достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, а также за активную просветительскую и педагогическую деятельность.

В частности, в номинации "Народная музыка" премию получили руководитель клезмерского ансамбля "Алия" из Самары Марк Коган, худрук ансамбля гармонисток "Арганчи" из Удмуртии Татьяна Михайлова, худрук ансамбля народных инструментов "Дудари" из Томской области Сергей Пикулин. В номинации "Народное пение" премии присуждены руководителю молодежного фольклорного ансамбля "Цветень" из Кургана Станиславу Белинскому, руководителю народного фольклорного ансамбля "Пизельне" ("Рябинушка") из Мордовии Татьяне Карасевой, хормейстеру народного коллектива ансамбля казачьей песни "Любо" из Ростовской области Юрию Хачатуряну.

В номинации "Народный мастер" кабмин присудил премии мастеру традиционной игрушки из города Старый Оскол Наталье Никишиной и мастеру резьбы по дереву из Бурятии Анатолию Цыденову. В номинации "Традиционная народная культура" - руководителю школы сэсэнов (сказителей) "Урал батыр" из Башкирии Асии Гайнуллиной, руководителю фольклорного ансамбля "Чиргилчин" из Тувы Игорю Кошкендею и руководителю народного фольклорного ансамбля "Касал" из Чувашии Владимиру Павлову.

В номинации "Народный танец" - худруку детской школы танца "Владикавказские Аланы" из Владикавказа Зелимхану Козаеву, руководителю московского ансамбля народного танца "Ритмы детства" Владимиру Миллеру, художественному руководителю народного ансамбля танца "Бисеринки" из Татарстана Лилии Нурмухаметовой и балетмейстеру народного ансамбля песни и танца "Калинушка" из Ивановской области Александру Смирнову.