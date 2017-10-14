Мацуев впервые исполнил в Казани концерт Щедрина, посвященный балерине Плисецкой

КАЗАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Пианист Денис Мацуев в субботу впервые исполнил в Казани концерт №2 для фортепиано с оркестром Родиона Щедрина на пятом музыкальном фестивале ''Денис Мацуев у друзей'.

''Второй концерт Родиона Константиновича Щедрина - это один из моих самых любимых концертов у Щедрина. Этот концерт посвящен Майе Михайловне Плисецкой. Абсолютно феноменальный романтический концерт с элементами джаза в финале'', - сказал в перед концертом журналистам народный артист России, пианист Денис Мацуев, добавив, что это первое исполнение произведения в Казани.

Кроме того, в субботу в Государственном Большом концертном зале им.С.Сайдашева Татарстана для зрителей исполнили симфоническую поэму для виолончели с оркестром ''Дон Кихот'', концерт №3 для фортепиано с оркестром П. Чайковского и вариации на тему Паганини для фортепиано с оркестром В. Лютославского.

В воскресенье в рамках фестиваля пройдет концерт стипендиатов Межрегионального благотворительного Фонда "Новые имена". Задача фонда - создание эффективной системы поддержки молодых талантов в области культуры и искусства.

Вечером в воскресенье Государственный симфонический оркестр Татарстана под руководством дирижера Александра Сладковского вместе с Денисом Мацуевым исполнят музыку из балета ''Жар-птица'', концерт №17 для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор Моцарта и концерт №4 для фортепиано с оркестром ор.40 С. Рахманинова.

За время существования фестиваля на нем было исполнено 30 концертов, в том числе полные циклы фортепьянных концертов Ф. Листа, П.И. Чайковского.