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Светличная, Шакуров и Охлобыстин получили премии кинофестиваля комедий в Туле

Культура
14 октября, 22:47 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 14, октября. /ТАСС

Премии также удостоена заслуженная артистка России Елена Воробей

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ТУЛА, 14 октября. /ТАСС/. Заслуженная артистка России Светлана Светличная, народный артист России Сергей Шакуров, актер и сценарист Иван Охлобыстин получили премии российского кинофестиваля комедии "Улыбнись, Россия!" Церемония открытия кинофорума состоялась в субботу в Туле, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

"Открытие 17-го российского кинофестиваля комедии "Улыбнись, Россия!" началось с вручения премий "За вклад в комедию" известным российским актерам - Светлане Светличной, Сергею Шакурову, Ивану Охлобыстину. Премии фестиваля также удостоена заслуженная артистка России Елена Воробей. Показ фильмов начался с ленты "Безумные соседи" (Франция) режиссера Филиппа де Шоврона", - отметили там.

Впервые в этом году в фестивале принимают участие киноленты режиссеров из Франции, Германии, Италии, Индии, Киргизии, Армении, Казахстана и Белоруссии. Кинофестиваль продолжится до 20 октября на площадках в Туле и в районах области. Также в рамках фестиваля состоится вечер памяти советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова.

"Улыбнись, Россия!" - ежегодный кинофестиваль смотра музыкальных и комедийных фильмов, проводится с 2000 года в разных городах России. Президент фестиваля - народная артистка РФ, кинорежиссер Алла Сурикова, в числе учредителей - Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ, Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ, Союз кинематографистов России. В качестве жюри выступают зрители, которые голосуют за фильмы в анкетах. С 2012 года фестиваль проводится в Тульской области.

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Персоны
Шакуров, Сергей Каюмович Сурикова, Алла Ильинична Охлобыстин, Иван Иванович Рязанов, Эльдар Александрович Светличная, Светлана Афанасьевна
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