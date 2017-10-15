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"Нелюбовь" Звягинцева признана лучшим фильмом Лондонского международного кинофестиваля

Культура
15 октября, 2:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Это уже вторая кинолента режиссера, удостоенная высшей награды кинофестиваля

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Картина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" получила в субботу главную награду Лондонского международного кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

"Награда за лучший фильм была присуждена картине "Нелюбовь" Андрея Звягинцева - мощной и выразительной ленте о переживающей развод российской паре, чей сын исчезает", - говорится в сообщении.

"Некоторые из нас восприняли фильм как предостерегающий рассказ. Гневное предупреждение, - отметило жюри, охарактеризовавшее "Нелюбовь" как "поэтичную и красивую" киноленту. - А другие увидели в картине громкий призыв к противоположности ее названия".

"Нелюбовь" - вторая кинолента Звягинцева, удостоенная высшей награды кинофестиваля. В 2014 году лучшей была названа картина "Левиафан" (2014).

61-й Лондонский международный кинофестиваль проходит в британской столице с 4 по 15 октября.

О фильме "Нелюбовь"

"Нелюбовь" вышла в российский прокат 1 июня. В главных ролях Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев и другие. Авторы сценария Олег Негин и Андрей Звягинцев, оператор - Михаил Кричман. Лента рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод.

"Нелюбовь" стала совместной лентой России, Франции, Германии и Бельгии. Картина имеет прокатный рейтинг 18+ из-за присутствующей в ней ненормативной лексики. Кинолента уже получила множество российских и зарубежных наград, самой значимой из которых является приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.

В сентябре "Нелюбовь" выдвинули от России на соискание американской премии "Оскар". Заявка фильма на участие в борьбе за престижную кинонаграду была принята Американской академией кинематографических искусств и наук.

В 2015 году фильм Звягинцева "Левиафан" был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Российские фильмы трижды становились победителями в данной категории: "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994).

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