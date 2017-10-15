"Страшный суд" Микеланджело станет световым мультимедийным спектаклем

РИМ, 15 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Знаменитая фреска Микеланджело Буонарроти (1475- 564) "Страшный суд", украшающая алтарную стену Сикстинской капеллы, будет воспроизведена в зрелищном мультимедийном шоу. Как сообщает в воскресенье новостной канал Rai News 24, проект, который осуществляет ведущий мировой продюсер олимпийских церемоний Марко Балич, был представлен в Ватикане.

Как пояснил Балич, целью этого шоу "перенести зрителя внутрь шедевра Микеланджело". "Это - революционный проект для Италии "олимпийского" уровня. Мы используем новейшие технологии, чтобы вызвать эмоции, подчеркивая красоту и рассказывая об искусстве", - пояснил он. Среди его постановок - церемония открытия Зимней олимпиады в Сочи.

Световое шоу "Страшный суд. Микеланджело и тайны Сикстинской капеллы", которое с марта 2018 года будет демонстрироваться в аудиториуме "Кончилиационе" поблизости от Ватикана, рассказывает не только о фреске, выполненной в 1537-1541 годах, но и о папском Риме начала XVI века, когда не было собора Святого Петра, а также о таинстве конклава (выборах папы римского). После завершения росписи на протяжении более четырех веков сбор кардиналов, "закрытых под замком", неизменно проходит в Сикстинской капелле. Музыкальное сопровождение пишет Стинг.

Проект, стоимостью €9 млн, осуществляется совместно с Ватиканскими музеями и при поддержке секретариата по коммуникациям Святого престола. Как пояснила директор музеев Барбара Ятта, Ватикан получит процент от продажи билетов ("которые не будут дорогими") за использование "принадлежащих ему изображений". "Поскольку проект носит дидактический характер, этот процент будет очень небольшой", - заверила она.

Со своей стороны глава секретариата по коммуникациям монсеньор Дарио Вигано, отметил, что "этот спектакль соответствует пути, указанному папой Франциском". "Необходимо найти язык повествования, понятный новым поколениям", - указал священнослужитель.

Пока предполагается, что шоу будет идти на протяжении года на итальянском и английском языках, к которым потом будут добавлены переводы на другие языки.