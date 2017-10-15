В Северной Осетии отметили день рождения Коста Хетагурова

Путин: РФ исполнит взятые на себя в рамках Парижского соглашения по климату обязательстваОбщество 15 октября, 20:18
СМИ: Моуринью не намерен заканчивать тренерскую карьеру в "Манчестер Юнайтед"Спорт 15 октября, 20:18
Анастасия Павлюченкова выиграла турнир WTA в ГонконгеСпорт 15 октября, 20:05
Путин: РФ заинтересована в возвращении состоявшихся ученых, уехавших за границуНаука 15 октября, 19:46
СКА проиграл "Ак Барсу", потерпев второе поражение в сезоне КХЛСпорт 15 октября, 19:40
Саакашвили позвал всех на митинг в Киев, чтобы избавить власть от "гнили"Международная панорама 15 октября, 19:08
Шведский "Сандвикен" обыграл "Енисей" и в третий раз выиграл Кубок мира по хоккею с мячомСпорт 15 октября, 18:48
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи открытымОбщество 15 октября, 18:41
"Рубин" обыграл "Ростов" и прервал серию из четырех поражений в РФПЛСпорт 15 октября, 18:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 15 октября. /ТАСС/. Фольклорный праздник прошел в Северной Осетии в честь 158-летия со дня рождения основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова в доме-музее в горном селении Нар. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе главы и правительства республики.
"День рождения великого поэта отметили по всей республике, в частности, в доме-музее прошли театральные инсценировки по его произведениям, звучали стихи, а также состоялся праздничный концерт", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в музее также открылась выставка фотографий, книг, материалов, которые были изданы при жизни Хетагурова. Праздник прошел и во всех районах республики, а также во Владикавказе. Там в пантеоне осетинской церкви, где похоронен Коста, делегация во главе с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым возложила цветы и венки к его могиле. Затем на импровизированной сцене выступили учителя осетинского языка и литературы из Владикавказа и районов республики, а также студенты вузов и училищ. Они прочитали стихотворения из книги Коста "Ирон фандыр" ("Осетинская лира").
Памятные мероприятия продолжились на проспекте Мира североосетинской столицы, где каждый желающий мог прочесть любимое стихотворение поэта, получив за это в подарок книгу Коста со значком и флажком с осетинским триколором. Стихи читали и профессиональные артисты Северо-Осетинского государственного академического театра возле памятника поэту.
Масштабные торжества проходили и в Карачаево-Черкесии, в селе, названном в честь поэта. Как сообщал ТАСС, там в торжествах принял участие президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Осетинский поэт и художник Коста Хетагуров родился 15 октября 1859 года. В 1899 году Хетагуров выпустил поэтический сборник "Осетинская лира", в котором были впервые опубликованы и стихи для детей на осетинском языке. Хетагуров много писал и на русском языке, сотрудничал с газетами Северного Кавказа. Он является автором этнографического очерка по истории осетин "Особа".