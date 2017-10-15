В Северной Осетии отметили день рождения Коста Хетагурова

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 октября. /ТАСС/. Фольклорный праздник прошел в Северной Осетии в честь 158-летия со дня рождения основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова в доме-музее в горном селении Нар. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе главы и правительства республики.

"День рождения великого поэта отметили по всей республике, в частности, в доме-музее прошли театральные инсценировки по его произведениям, звучали стихи, а также состоялся праздничный концерт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в музее также открылась выставка фотографий, книг, материалов, которые были изданы при жизни Хетагурова. Праздник прошел и во всех районах республики, а также во Владикавказе. Там в пантеоне осетинской церкви, где похоронен Коста, делегация во главе с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым возложила цветы и венки к его могиле. Затем на импровизированной сцене выступили учителя осетинского языка и литературы из Владикавказа и районов республики, а также студенты вузов и училищ. Они прочитали стихотворения из книги Коста "Ирон фандыр" ("Осетинская лира").

Памятные мероприятия продолжились на проспекте Мира североосетинской столицы, где каждый желающий мог прочесть любимое стихотворение поэта, получив за это в подарок книгу Коста со значком и флажком с осетинским триколором. Стихи читали и профессиональные артисты Северо-Осетинского государственного академического театра возле памятника поэту.

Масштабные торжества проходили и в Карачаево-Черкесии, в селе, названном в честь поэта. Как сообщал ТАСС, там в торжествах принял участие президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Осетинский поэт и художник Коста Хетагуров родился 15 октября 1859 года. В 1899 году Хетагуров выпустил поэтический сборник "Осетинская лира", в котором были впервые опубликованы и стихи для детей на осетинском языке. Хетагуров много писал и на русском языке, сотрудничал с газетами Северного Кавказа. Он является автором этнографического очерка по истории осетин "Особа".