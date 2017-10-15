Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Северной Осетии отметили день рождения Коста Хетагурова

Культура
15 октября, 19:22 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 15, октября. /ТАСС

В доме-музее основоположника осетинской литературы в горном селении Нар открылась выставка фотографий, книг и материалов, которые были изданы при жизни поэта

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 октября. /ТАСС/. Фольклорный праздник прошел в Северной Осетии в честь 158-летия со дня рождения основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова в доме-музее в горном селении Нар. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе главы и правительства республики.

"День рождения великого поэта отметили по всей республике, в частности, в доме-музее прошли театральные инсценировки по его произведениям, звучали стихи, а также состоялся праздничный концерт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в музее также открылась выставка фотографий, книг, материалов, которые были изданы при жизни Хетагурова. Праздник прошел и во всех районах республики, а также во Владикавказе. Там в пантеоне осетинской церкви, где похоронен Коста, делегация во главе с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым возложила цветы и венки к его могиле. Затем на импровизированной сцене выступили учителя осетинского языка и литературы из Владикавказа и районов республики, а также студенты вузов и училищ. Они прочитали стихотворения из книги Коста "Ирон фандыр" ("Осетинская лира").

Памятные мероприятия продолжились на проспекте Мира североосетинской столицы, где каждый желающий мог прочесть любимое стихотворение поэта, получив за это в подарок книгу Коста со значком и флажком с осетинским триколором. Стихи читали и профессиональные артисты Северо-Осетинского государственного академического театра возле памятника поэту.

Масштабные торжества проходили и в Карачаево-Черкесии, в селе, названном в честь поэта. Как сообщал ТАСС, там в торжествах принял участие президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Осетинский поэт и художник Коста Хетагуров родился 15 октября 1859 года. В 1899 году Хетагуров выпустил поэтический сборник "Осетинская лира", в котором были впервые опубликованы и стихи для детей на осетинском языке. Хетагуров много писал и на русском языке, сотрудничал с газетами Северного Кавказа. Он является автором этнографического очерка по истории осетин "Особа".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Персоны
Бибилов, Анатолий Ильич Битаров, Вячеслав Зелимханович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10
2
Биография народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского
3
Саакашвили позвал всех на митинг в Киев, чтобы избавить власть от "гнили"
4
Потерявшийся в лесу Нижегородской области ребенок найден живым
5
Дети-подкидыши начнут получать социальную пенсию с 2018 года
6
СМИ: сирийская оппозиция утверждает, что в Ракке остаются около 300 боевиков ИГ
7
Тиллерсон: ядерная сделка может стать основой для второго соглашения с Ираном
Темы дня
Новости партнеров
Реклама