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Умер актер Дмитрий Марьянов

Культура
15 октября, 22:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Артист скоропостижно скончался на 48-м году жизни

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Дмитрий Марьянов

Дмитрий Марьянов

© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Актер Дмитрий Марьянов скончался в возрасте 47 лет. Об этом ТАСС сообщила представитель артиста Алевтина Кунгурова.

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"Дмитрий скоропостижно скончался", - сказала она.

Кунгурова не уточнила подробности случившегося, отметив, что "они появятся после медицинского заключения, пока ничего не понятно".

Время и дата прощания с актером пока неизвестны.

Дмитрий Марьянов знаком зрителям по картинам "День Радио", "Графиня де Монсоро" и другим. Также он играл и в театре, в частности, в Ленкоме и на сцене Театра Моссовета.

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