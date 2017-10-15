Умер актер Дмитрий Марьянов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Актер Дмитрий Марьянов скончался в возрасте 47 лет. Об этом ТАСС сообщила представитель артиста Алевтина Кунгурова.

"Дмитрий скоропостижно скончался", - сказала она.

Кунгурова не уточнила подробности случившегося, отметив, что "они появятся после медицинского заключения, пока ничего не понятно".

Время и дата прощания с актером пока неизвестны.

Дмитрий Марьянов знаком зрителям по картинам "День Радио", "Графиня де Монсоро" и другим. Также он играл и в театре, в частности, в Ленкоме и на сцене Театра Моссовета.