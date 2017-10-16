Российский баритон Дмитрий Хворостовский отмечает 55-летие

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Народный артист России, оперный певец Дмитрий Хворостовский в понедельник отмечает 55-летие. Этот праздник он решил отметить в своем лондонском доме, в окружении самых близких людей. В интервью ТАСС коллеги и друзья легендарного баритона пожелали ему здоровья и новых встреч с поклонниками.

От Красноярска до Нью-Йорка

Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске. Его отец, инженер-химик Александр Хворостовский, увлекался музыкой - собирал записи лучших советских и зарубежных оперных певцов, а также сам играл на фортепиано и пел.

После школы Хворостовский поступил в Красноярское педагогическое училище им. Горького. В те годы он всерьез увлекался хард-роком и даже солировал в местной молодежной группе. Но тяга к классической музыке победила, и музыкант поступил на вокальный факультет Красноярского государственного института искусств. Еще на третьем курсе певец был принят в Красноярский государственный театр оперы и балета.

Завершив учебу, артист отправился покорять европейские сцены. Победа в международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе в 1989 году принесла ему ангажементы в лучших театрах мира: лондонском "Ковент-Гардене", Баварской государственной опере, Берлинской государственной опере, "Ла Скала" в Милане, Венской государственной опере, нью-йоркской "Метрополитен-опера", Мариинском театре и др. В его репертуаре - партии в операх "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Травиата" Джузеппе Верди, "Иоланта" Петра Чайковского, а также романсы и песни военных лет.

"Дмитрий - это такой самородок, которого, может быть, еще никогда и не было. Что бы он ни пел, ты всегда понимаешь, что это поет Хворостовский, потому что его тембр ни с кем не сравним и его проникновение в любой абсолютно образ - будь то арии, будь то романсы, будь то военные песни, - это всегда настолько глубоко и по-настоящему, что ты не можешь остаться равнодушным к этому", - признался пианист Денис Мацуев.

"Для меня это одна из форм современного патриотизма, - делится впечатлением о выступлениях Хворостовского композитор Игорь Крутой. - Когда я приходил в зал "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке на 4,5 тыс. мест, и каждая ария, исполняемая им, вызывала шквал оваций, когда каждый его выход сопровождался овациями, когда в конце спектакля никому так не хлопали, как ему, это для меня была гордость за нашу страну".

За свой талант и успехи в карьере Хворостовский удостоен ряда почетных наград и званий, в числе которых - Государственная премия РСФСР имени Глинки (1991) и звание "Народного артиста России" (1995).

Трудолюбие и харизма

От имени Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), штат которого объединил более 3 тыс. сотрудников разных профессий, с юбилеем Дмитрия Хворостовского поздравил через ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"От всего сердца поздравляю с юбилеем Дмитрия Хворостовского, - сказал Урин. - Сколько счастливых моментов зрителям самых разных стран подарил этот выдающийся певец. Его уникальный по красоте тембр, музыкальность, харизма, трудоспособность, его солнечная энергия заслуженно принесли ему всемирную славу. Пусть в эти дни его согревает любовь и самые искренние чувства миллионов поклонников, к которым присоединяемся и мы - артисты оперы, балета, оркестр хор, и все-все службы Большого театра".

Пожелания своему коллеге и другу Дмитрию Хворостовскому передала также известная оперная певица, народная артистка РФ Хибла Герзмава.

"Димочка, дорогой! - обратилась к юбиляру Герзмава. - Поздравляю тебя с таким красивым юбилеем! Огромного, огромного тебе здоровья, долголетия кавказского! Ты радовал весь мир и будешь его радовать! Тебя любят и за тебя молятся миллионы твоих поклонников по всему миру! Ты сильнейший человек, мощнейший человек! И я уверена, ты справишься со всем! Я желаю тебе сил, крепко обнимаю тебя и всю твою красивую семью! Так важно, что они рядом с тобой! Здоровья, здоровья и здоровья! Я счастлива, что я живу с тобой в одно время!"

Борьба

Летом 2015 года у Хворостовского была диагностирована опухоль головного мозга. Несмотря на лечение, он не прекратил работать, в частности, отправился в тур по Северной Америке и выступил в Москве с программой "Песни военных лет" в честь Дня Победы. Однако в конце сентября 2016 года певцу пришлось отменить выступление на сцене Венской оперы в спектакле "Симон Бокканегра". А в декабре Государственный академический Большой театр России официально отменил дебют Хворостовского в опере Джузеппе Верди "Дон Карлос".

В апреле 2017 года знаменитый баритон с большим успехом появился на сцене в Торонто, а также преподнес сюрприз гостям "Метрополитен-опера" по случаю 50-летия театра. 27 мая Хворостовский выступил в Санкт-Петербурге в концерте "Классика на Дворцовой" в честь дня города, а уже 2 июня певец дал концерт в родном Красноярске.

"Я желаю Дмитрию, конечно же, здоровья. Нам всем здоровье нужно, но ему особенно. Его спасает сцена. Любой человек, выходящий на сцену, понимает, что это уникальная терапия - терапия для тех людей, которые выходят на сцену, и для тех людей, которые приходят в зал", - передал поздравление Мацуев.

"55 - это не возраст для такого спортивного человека. Его человеческая позиция очень мужественная, он настолько держится молодцом. Я желаю, чтобы его голос как можно дольше звучал для всех нас", - пожелал Крутой.

Художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман также попросил своего друга поскорее вернуться на сцену.

"Я хочу великому нашему современнику, певцу, артисту, красавцу, моему другу сказать, что все в мире его фанаты ждут, когда он снова выйдет на сцену и будет петь. Я уверен, что это произойдет", - передал Бертман.