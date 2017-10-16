"Детское Евровидение - 2018" пройдет в Минске

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Белоруссия выбрана страной - хозяйкой музыкального конкурса "Детское Евровидение - 2018". Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Европейского вещательного союза (EBU).
"Мы рады сообщить, что белорусский член [EBU] "Белтелерадиокомпания" будет обслуживать 16-й Детский музыкальный конкурс "Евровидение" в Минске в 2018 году", - говорится в сообщении.
Белоруссия станет хозяйкой конкурса во второй раз - "Детское Евровидение - 2010" также проходило в Минске.
Детский конкурс песни "Евровидение" - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран - членов Европейского вещательного союза. В конкурсе принимают участие дети в возрасте до 15 лет.