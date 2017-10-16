Большой театр поставил оперу Генделя "Альцина" совместно с фестивалем в Экс-ан-Провансе

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) выпускает на своей Новой сцене оперу Генделя "Альцина" в постановке одного из лучших современных оперных режиссеров Кэти Митчелл. Этот спектакль станет совместным проектом ГАБТ с международным оперным фестивалем в Экс-ан-Провансе (Франция). В понедельник состоится генеральная репетиция "Альцины", премьера которой объявлена на среду, 18 октября, сообщила ТАСС пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.

ГАБТ и фестиваль в Экс-ан-Провансе

Собеседница агентства напомнила, что фестиваль в Экс-ан-Провансе ведет историю с 1948 года, и за 68 сезонов он превратился в крупнейшее событие мировой музыкальной жизни.

"Особенность смотра заключается в том, что ежегодно на фестивале создаются новые оригинальные оперные спектакли, привлекающие большое количество зрителей", - отметила Новикова. По ее словам, аудитория смотра постоянно растет и в 2016 году составила около 75 тыс. человек. А сам оперный фестиваль в Экс-ан-Провансе в 2014 году был признан лучшим оперным фестивалем года и удостоен лондонской Международной оперной премии (International Opera Awards).

С 2007 года пост художественного руководителя фестиваля занимает известный органист Бернар Факкруль, и за последние десять лет он сумел привлечь для участия в фестивале таких режиссеров, как Кэти Митчелл, Кшиштоф Варликовский, Дмитрий Черняков, Саймон Макберни, Питер Селлерс, перечислила пресс-атташе ГАБТ. Она напомнила, что первым опытом сотрудничества Большого театра с фестивалем в Эксе стала опера "Дон Жуан" Моцарта в постановке Дмитрия Чернякова (дирижер - Теодор Курентзис), появившаяся на Новой сцене Большого театра в декабре 2011 года.

"В апреле 2017 года Большой театр принимал знаменитый фестиваль на своей Новой сцене: были показаны две работы Кэти Митчелл - опера Джорджа Бенджамина "Написано на коже" и сценическое прочтение кантат Иоганна Себастьяна Баха "Траурная ночь", - продолжила Новикова. - А в июле 2017 года солисты оперной труппы, хор и оркестр Большого театра России под управлением главного дирижера - музыкального руководителя ГАБТ Тугана Сохиева впервые приняли участие в фестивале в Экс-ан-Провансе, представив на сцене прованского Гранд-театра (Grand theatre de Provence) оперу Чайковского "Евгений Онегин" в концертном исполнении".

Продолжением сотрудничества Большого театра и фестиваля в Экс-ан-Провансе станет совместный проект - опера Генделя "Альцина" в постановке "гран дамы" европейского театра Кэти Митчелл, премьера которой состоится 18 октября на Новой сцене ГАБТ, - подчеркнула Новикова.

Опера Генделя

Как утверждают музыковеды, к моменту написания "Альцины" Георг Фридрих Гендель (1685-1769) уже был признан одним из величайших композиторов своего времени. Саксонец по рождению, он занимал разные должности в Германии, некоторое время жил в Италии, а затем переехал в Англию, где в течение восьми лет служил на должности директора Королевской академии музыки. В 1726 году Гендель переходит в британское подданство.

В творческом наследии композитора около 40 опер, которые достаточно условно принято делить на героические, антигероические и волшебные. К числу последних относят "Альцину", рассказывающую о волшебнице, живущей на зачарованном острове.

Эта опера написана Генделем на либретто неизвестного автора по поэме Лудовико Ариосто "Неистовый Роланд". Премьера состоялась в Лондоне в 1735 году. Дальнейшая сценическая судьба оперы "Альцина" складывалась таким образом, что с 1738 по 1928 год это произведение пребывало в забвении.

В двадцатом веке к числу самых интересных постановок критики относят спектакль Франко Дзеффирелли, в котором в заглавной партии в венецианском театре Ла Фениче в 1960 году дебютировала Джоан Сазерленд. В 1999 году на сцене Парижской оперы "Альцина" была осуществлена в режиссуре Роберта Карсена с Рене Флеминг в заглавной роли.

На фестивале в Экс-ан-Провансе опера "Альцина" шла только один раз - в 1978 году. "Вторую постановку в 2015 году осуществила Кэти Митчелл, которая сейчас стала режиссером "Альцины" и в Большом театре", - уточнила пресс-атташе ГАБТ. Она проинформировала, что в репертуаре Большого в прошлые годы было только две оперы Генделя - "Юлий Цезарь" (режиссер Вадим Мелков, дирижер - Владимир Войс, 1979 год) и "Роделинда" (режиссер - Ричард Джонс, дирижер - Кристофер Мулдс, 2015 год, совместно с Английской Национальной оперой).

"Альцина" в Большом

Третьей оперой Генделя, которая прозвучит в Большом театре, станет "Альцина". "Кэти Митчелл так говорит о героине оперы: Альцина - старая и уродливая волшебница, у которой есть способность превращаться в красивую молодую женщину, коей она больше не является", - рассказала Новикова. "Это сложный персонаж, пронизанный определенной грустью, точнее сказать, ностальгией. Она никогда не знала любви, имея в своем багаже только разнообразный сексуальный опыт, и, когда появляется Руджеро, ее жизненная ситуация усложняется: впервые в жизни она влюбляется. Так что, на самом деле, я только следовала максимально точно либретто", - процитировала режиссера собеседница агентства.

Над спектаклем работали также художник-постановщик Хлоя Лэмфорд, художник по костюмам Лора Хопкинс. За дирижерским пультом - Андреа Маркон, специализирующийся на исполнении музыки барокко.

Главные партии репетируют: Альцина - Хизер Энгебретсон, Моргана - Анна Аглатова, Руджеро - Дэвид Хансен, Брадаманте - Катарина Брадич.

Премьерные спектакли пройдут на Новой сцене Большого театра 18, 20, 22, 24 и 26 октября.