Ведущие российские телекомпании представят свои проекты на выставке в Канне

КАНН, 16 октября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Более 250 российских продюсерских компаний, анимационных студий и телеканалов примут участие в крупнейшем международном рынке аудиовизуального контента MIPСOM, который открывается в понедельник в Канне. Ежегодно это событие, проходящее на юге Франции, объединяет продюсеров, телевещателей, дистрибьюторов и закупщиков контента для обмена опытом, поиска новых партнеров и заключения сделок.

Как сообщили ТАСС организаторы, российская делегация вновь стала одной из самых многочисленных на выставке. Проекты, которые представит РФ на каннской площадке, будут презентованы в рамках специальной программы "Российская революция контента". "Громкие премьеры от ведущих телекомпаний и производителей контента России, приезд российских артистов в Канн призваны показать, что отечественная индустрия совершила качественный прорыв и выпускает проекты, сопоставимые по уровню производства с лучшими мировыми образцами", - подчеркивают организаторы.

В рамках выставки Российский экспортный центр (РЭЦ) откроет павильон аудиовизуального контента "Сделано в России", в состав которого войдут 19 анимационных студий и 6 телекомпаний, среди которых - "Среда", "Спутник восток продакшн", Первый канал и другие. Они представят около 40 проектов.

"Троцкий" и "Хождение по мукам" - главные премьеры

Одним из главных событий MIPCOM станет презентация сериала Первого канала "Троцкий". По словам гендиректора телеканала, продюсера телефильма Константина Эрнста, "Лев Троцкий - реальный действующий руководитель Октябрьского переворота, это международная звезда последних ста лет, настоящий поп-герой с потрясающей и трагической судьбой".

Как отметил Эрнст, этот телефильм стал первым сериалом о Троцком в России. Гендиректор Первого канала выразил надежду, что проект заинтересует как российских зрителей, так и международных партнеров.

Сериал будет презентован в Дворце фестивалей 17 октября. Вместе с Эрнстом его представит генеральный продюсер кинокомпании "Среда" Александр Цекало, а также исполнители главных ролей - Константин Хабенский и Ольга Сутулова.

В первый день работы MIPCOM каннской публике покажут несколько серий исторического сериала "Хождение по мукам" по роману Алексея Толстого (1883-1945). Телефильм - главная премьера НТВ - посвящен столетию начала Октябрьской революции. О работе режиссера Константина Худякова зарубежной аудитории расскажут актрисы Анна Чиповская и Юлия Снегирь. Сериал создан при поддержке Министерства культуры РФ.

По словам генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна, "экранизация великого романа Алексея Толстого требовала максимальной исторической проработки, чтобы воссоздать целую эпоху на протяжении 12 эпизодов". "Этот сериал, безусловно, имиджевый проект о нашей стране, культуре, о силе воли людей", - считает Вайнштейн.

"Гоголь", "Золотая орда" и "Демон революции"

Центральным событием в деловой программе MIPCOM 18 октября станет обсуждение сериала "Гоголь", снятого кинокомпанией "Среда" для телеканала ТВ-3. Проект создан на основе творчества и биографии Николая Гоголя, который попадает в мистическую реальность своих собственных произведений. Первый эпизод представят продюсеры проекта Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Цекало.

По словам генерального продюсера ТВ-3 Евгения Никишова, "Гоголь" воплотил революционный подход к производству: произведения классической литературы и сама фигура классика помещены в ультрасовременный и хулигански смелый мультижанровый формат, который объединяет в себе детектив, мистическую драму, эротический триллер и черную комедию". Гендиректор ТВ-3 Валерий Федорович отметил, что "Гоголь" стал самым масштабным и высокобюджетным проектом в истории телеканала.

17 октября международные закупщики познакомятся еще с тремя готовящимися к выходу сериалами: "Золотая Орда" от "Амедиа Продакшн" и "Марс Медиа", "Лучше, чем люди" и "Бывшие" от All Media.

По словам директора по продажам "Марс Медиа" Юлии Филимоновой, "Золотая Орда" - это большое кино по масштабу съемок, невероятно сильное по напряжению и драматургии, поэтому можно рассчитывать на высокий интерес к проекту со стороны международных партнеров".

ВГТРК представит на MIPCOM сериал "Демон революции" с участием Федора Бондарчука. По словам продюсера Александра Роднянского, "это событийный проект, вызванный к жизни столетием Октябрьской революции, ставшей одним из крупнейших политических событий XX столетия". Премьера телефильма состоится 7 ноября на "Россия 1".

Также холдинг привез в Канн сериалы "Анна Каренина", "София", "Оптимисты", документальные фильмы "Великая русская революция" и "Миропорядок".

Российская анимация - в центре внимания

Особый акцент, по словам организаторов, в этом году сделан на российскую анимацию. Традиционно в преддверии MIPCOM в Канне проходит международный рынок MIPJunior (14-15 октября), специализирующийся на контенте для детей. Российские мультсериалы представлены каннской аудитории в рамках павильона "Сделано в России".

"Первый шаг в нашей кампании по поддержке и продвижению российской анимационной индустрии - создание национальных павильонов на основных международных выставках", - отметил гендиректор РЭЦ Петр Фрадков. По его словам, "недавно павильон успешно завершил работу на лицензионной выставке в Лондоне".

В этом году производитель популярного мультсериала "Смешарики" - группа компаний "Рики" - привезла на выставку пилотные выпуски сериалов "Динозавр Рики", "ЛириТая", "Клуб "Вопросики". Студия анимационного кино "Мельница" намерена продолжить международное продвижение сериалов для малышей "Лунтик и его друзья" и "Барбоскины".

"СТС Медиа" представляет в Канне "Три кота" и "Царевны", а студия "Визарт" - полнометражные мультфильмы "Снежная королева 3", "Волки и овцы", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", а также российско-испанский мультсериал "Йоко".

Московская студия анимационного кино "АА Студио" привезла во Францию анимационные сериалы "Гав Мяу", "10 друзей Кролика", "Паровозик Тишка" и полнометражный мультфильм "Деды морозы", выход которого запланирован на декабрь 2017 года.

По мнению официального представителя компании - организатора каннских рынков в России, Украине и странах СНГ Александры Модестовой, "масштабная программа этого года - не случайность, а результат систематической многолетней работы на международных площадках".

Рынок MIPCOM завершит работу 19 октября. Ожидается, что его посетят около 14 тыс. человек из более чем 100 стран.