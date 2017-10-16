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Пять российских кинематографистов попали в шорт-лист "азиатского Оскара"

Культура
16 октября, 11:18 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

Церемония объявления лауреатов премии Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии состоится 23 ноября в Брисбене

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СИДНЕЙ, 16 октября. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Пять российских кинематографистов оказались в числе претендентов на получение премии Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии (Asia Pacific Screen Awards - APSA Academy) в 2017 году. Об этом сообщил оргкомитет APSA, опубликовав список номинантов престижной награды, призванной отмечать выдающиеся работы кинематографистов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Режиссер Андрей Звягинцев выдвинут на премию в номинации "Лучшая режиссерская работа" за фильм "Нелюбовь", Наталия Мещанинова и Борис Хлебников (фильм "Аритмия") будут претендовать на премию в номинации "Лучший киносценарий", Петр Духовской и Тимофей Лобов (фильм "Мешок без дна") - на премию в номинации "Лучшая операторская работа".

Церемония объявления лауреатов премии Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии и вручения наград состоится в Брисбене (штат Квинсленд, Австралия) 23 ноября. Премия APSA, которую журналисты и публика часто называют "азиатским Оскаром", будет вручаться уже в 11-й раз. На право стать ее лауреатами претендовали создатели 298 фильмов более чем из 50 стран, в шорт-листе оказались создатели 41 кинокартины из 25 стран.

В нынешнем году на премию в номинации "Лучший художественный фильм" претендует фильм "Кроткая" украинского режиссера Сергея Лозницы, в создании которого принимали участие российские кинематографисты. Эта кинолента заявлена как совместное производство Германии, Франции, Литвы и Нидерландов. Как пояснила в беседе с корреспондентом ТАСС представитель оргкомитета Кэти Галлагер, "в данном случае при отборе учитывались не источники финансирования, а тот факт, что фильм основан на русском материале (сценарий картины написан по мотивам одноименной повести Ф.М. Достоевского - прим. ТАСС)".

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