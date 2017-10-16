Прощание с Дмитрием Марьяновым пройдет в Доме кино

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Прощание с актером Дмитрием Марьяновым пройдет в Центральном доме кинематографистов, церемония предварительно запланирована на 18 октября. Об этом ТАСС в понедельник сообщила агент актера.
Марьянов скоропостижно скончался 15 октября на 48-м году жизни.
"Прощание предварительно запланировано на 18 октября, будет проходить в Доме кинематографистов", - отметила собеседница агентства.
В Гильдии актеров РФ ТАСС также назвали 18 октября как предварительную дату прощания с артистом.