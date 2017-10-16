Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прощание с Дмитрием Марьяновым пройдет в Доме кино

Культура
16 октября, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

По словам агента актера, прощание предварительно запланировано на 18 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Прощание с актером Дмитрием Марьяновым пройдет в Центральном доме кинематографистов, церемония предварительно запланирована на 18 октября. Об этом ТАСС в понедельник сообщила агент актера.

Смотрите также
Дмитрий Марьянов

Друзья и коллеги вспоминают Дмитрия Марьянова

Марьянов скоропостижно скончался 15 октября на 48-м году жизни.

"Прощание предварительно запланировано на 18 октября, будет проходить в Доме кинематографистов", - отметила собеседница агентства.

В Гильдии актеров РФ ТАСС также назвали 18 октября как предварительную дату прощания с артистом.

Смотрите также

Биография актера Дмитрия Марьянова

СК проверит информацию об отказе скорой приехать к Дмитрию Марьянову

Подмосковный Минздрав проводит служебную проверку в связи со смертью актера Марьянова

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Дмитрий Марьянов
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе Telegram
4
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
5
Друзья и коллеги вспоминают Дмитрия Марьянова
6
Умер актер Дмитрий Марьянов
7
Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама