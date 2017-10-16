Экспертиза не выявила оскорбления чувств верующих в трейлере "Матильды"

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Экспертиза трейлера фильма Алексея Учителя "Матильда" не выявила оскорбления чувств верующих, как и признаков возбуждения розни или вражды. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России, размещенном в понедельник в Telegram-канале надзорного ведомства.
"Генеральной прокуратурой РФ в связи с поступающими обращениями, в том числе от депутата Госдумы Натальи Поклонской, проведена проверка исполнения законодательства при производстве и выходе в прокат кинофильма "Матильда", - говорится в сообщении. "Проведенная МВД России с участием психологов и лингвистов проверка показала, что в трейлере кинокартины отсутствуют признаки возбуждения ненависти, вражды и оскорбления чувств верующих, влекущие уголовную ответственность", - отмечает Генпрокуратура.
Кроме того, не выявлено нарушений законодательства при выделении Фондом кино субсидии для финансирования кинокартины, а также при выдаче Минкультуры России прокатного удостоверения, добавили в надзорном ведомстве. "Экспертным советом при Минкультуры России и специалистами Санкт-Петербургского университета исследовано содержание фильма. Согласно полученным результатам, обстоятельств, препятствующих выходу фильма в прокат, не установлено", - констатировали в Генпрокуратуре.
"В ходе рассмотрения Генеральной прокуратурой обращения депутата Натальи Поклонской о возможных нарушениях законодательства при производстве указанной кинокартины оснований для вмешательства органов прокуратуры не усмотрено", - подчеркнули в ведомстве.
Адвокат Учителя Константин Добрынин поблагодарил надзорное ведомство за внятность и однозначность в оценке трейлера фильма. "Спасибо Генпрокуратуре за внятность и однозначность", - сказал адвокат ТАСС. При этом он посетовал, что "эта однозначная правовая позиция не вернет уже снятую с эфира всех телеканалов страны рекламу "Матильды".