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Глава Минкультуры РФ поддержал идею уральцев о показе патриотического кино в цирках России

Культура
16 октября, 15:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, октября. /ТАСС

Авторы инициативы отмечают, что в данном случае цирки не будут подменять собой кинотеатры, так как кинопоказы для детей будут бесплатными и тесно связанными со школьной программой

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал предложения гендиректора Екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского о показе на цирковой арене патриотического кино школьникам. Об этом в понедельник сообщил журналистам Мединский, который с рабочей поездкой находится в Екатеринбурге.

"Я вашу идею (о показе патриотического кино в цирках - прим. ТАСС) поддерживаю. Тем более, что в Екатеринбурге цирк находится рядом с историческим парком "Россия - моя история", - отметил Мединский.

По словам Марчевского, более половины российских цирков оснащены необходимым оборудованием для организации таких кинопоказов.

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"Чтобы подрастающие поколение объективно получало информацию об истории, необходимо, чтобы в цирках проходили исторические кинопоказы, чтобы подростки знали историю страны - от образования России до сегодняшнего дня. Для этого нужно создать федеральную программу и заложить немного денег, в частности, для оплаты труда сотрудникам цирка, которые будут организовывать данные кинопоказы детям в цирках. Также средства нужны для более мобильных экранов", - сказал Марчевский в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он отметил, что в данном случае цирки не будут подменять собой кинотеатры, так как такие кинопоказы для детей будут бесплатными и тесно связанными со школьной программой.

"Например, несколько классов приходят в цирк, чтобы посмотреть фильм, который по произведению, которое они проходят в школе. Для этого нужно составить перечень фильмов, которые нужно показывать детям. Показы должны проходить с привлечением киноактеров, ветеранов, известных людей, чтобы они рассказывали детям об отрезке истории, который они увидят в фильме. Ну а в качестве бонуса после завершения фильма перед детьми может выступить клоун или артисты цирка с животными", - добавил Марчевский.

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