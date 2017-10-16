Ассоциация поддержки русских театров за рубежом начала работу в РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Ассоциация деятелей русских театров зарубежья", которая займется поддержкой русского театра за пределами России, начала работу в Санкт-Петербурге на базе театра "Балтийском дом", сообщил в понедельник ТАСС директор Тбилисского государственного русского драматического театра имени А. С. Грибоедова Николай Свентицкий.

"Создана "Ассоциация деятелей русских театров зарубежья". Ее штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге в театре "Балтийский дом". Главные задачи - популяризация русского театра и сохранение его традиции", - сказал Свентицкий.

Учредительный съезд ассоциации прошел еще в апреле, однако начать профильную работу она смогла только недавно. "В ассоциацию вошли театры от Австралии до Америки. Например, театр "Надежда", который создал в Вашингтоне Борис Казинец. Есть театры из Германии, Австрии, Будапешта. Есть театр из Дании, который возглавляет актриса Татьяна Дербенева", - отметил он.

Свентицкий добавил, что ассоциация займется просветительской работой - в частности, будет рассказывать об истории русского театра и популяризовать русскую сценическую речь за рубежом. "Надо устраивать семинары, тренинги... заниматься подготовкой кадров", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, ассоциация создаст реестр, в который войдет информация о нуждах того или иного театра, а также о том, чем он может помочь коллегам. "В этом есть очень сильная необходимость. Необходимо, чтобы он был доступен в электронном виде. Каждый руководитель должен видеть, где и что можно взять и что он может предложить", - резюмировал он.

Ранее ТАСС сообщал, что министр культуры РФ Владимир Мединский в марте 2017 года предложил проработать вопрос о создании совета директоров русских театров за рубежом при фестивале "Балтийской дом". Подобный орган должен способствовать развитию театров и решению сложностей у русских театров зарубежья.

О театре

Тбилисский академический русский драматический театр имени А. С. Грибоедова основан в 1845 году. Он является старейшим русским театром за пределами России, первым профессиональным театральным коллективом на Кавказе и самым посещаемым театром Грузии. В нем работали режиссеры Всеволод Мейерхольд, Котэ Марджанишвили, Георгий Товстоногов, Роберт Стуруа, Леонид Варпаховский, Петр Фоменко. В 2013 году театр получил премию "Звезда театрала" в номинации "Лучший русский театр за рубежом".