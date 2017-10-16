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Британский актер Рой Дотрис умер на 95-м году жизни

Культура
16 октября, 17:47 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 16, октября. /ТАСС

Дотрис был известен ролью пироманта Галлина в телесериале "Игра престолов"

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Рой Дотрис

Рой Дотрис

© AP Photo/Richard Drew

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Британский актер Рой Дотрис, известный ролью пироманта Галлина в американском телесериале "Игра престолов" (Game of Thrones), скончался в возрасте 94 лет. Об этом в понедельник сообщила газета The Independent со ссылкой на заявление, сделанное от лица его семьи.

Дотрис прославился благодаря роли Леопольда Моцарта в оскароносном фильме "Амадей" (Amadeus) 1984 года, который был удостоен восьми премий "Оскар". В 2000 году он получил премию "Тони" в номинации лучший актер в бродвейском спектакле "Луна для пасынков судьбы" (A Moon for the Misbegotten).

Британский актер также записал серии аудиокниг для цикла фэнтези-романов "Песнь Льда и Огня" (A Song of Ice and Fire) писателя Джорджа Р. Р. Мартина и в 2004 году вошел в Книгу рекордов Гиннесса, озвучив в общей сложности 224 персонажа.

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