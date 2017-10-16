Премия "Балтийская звезда" вручена в Петербурге деятелям культуры Германии, Литвы и РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Международная премия "Балтийская звезда" за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона вручена в понедельник деятелям культуры Германии, Литвы и России. Торжественная церемония в14-ый раз прошла в Эрмитажном театре в присутствии творческой интеллигенции и дипломатов, аккредитованных в Петербурге.

"Мы очень рады, что премия "Балтийская звезда" продолжает жить, и выбор ее всегда безупречен. И эта компания замечательных людей внушает большой оптимизм: это похоже на то, что число хороших людей не исчерпывается", - сказал в приветственном слове генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Одним из лауреатов премии стал известный советский и литовский актер театра и кино Регимантас Адомайтис. "Мне особенно приятно, что эта церемония проходит в Петербурге - городе, с которым у Литвы существуют связи еще с царских времен, когда наши интеллигенты приезжали сюда получать образование", - сказал Адомайтис, который снимался на "Ленфильме" у Григория Козинцева и играл в чеховском спектакле в театре "Балтийский дом".

По словам актера, мир "переполнен всякими нехорошими явлениями", и в этих условиях "очень важно продолжать укреплять отношения между людьми", чем и занимается искусство.

Лауреатом "Балтийской звезды" также стал немецкий режиссер Люк Персиваль, который на протяжении полутора десятилетий творчески связан с Петербургом и известен в мире в том числе как оригинальный интерпретатор русской классики.

Принимая награду, он заметил, что нынешние времена отличаются стремлением определенных сил постоянно манипулировать общественным мнением, преследовать сомнительные цели запуском фейковых новостей. По мнению режиссера, в такие времена "главная задача искусства - говорить правду, выражать голос народа".

Россияне в списке лауреатов

"Я ощущаю себя членом очень достойной, талантливой компании. Особая радость для меня - получать эту награду в год 40-летия нашего театра балета, который выступает с русской классикой во многих странах, и всюду она вызывает большой интерес", - отметил, получая награду, петербургский хореограф, народный артист России Борис Эйфман.

Лауреат этого года, главный художник Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова, народный художник России Эдуард Кочергин заявил, что считает премию не только своей, но и всего театрального цеха, который он представляет. "Это награда моего ремесла. И я как цеховой дядька кланяюсь всем, кто меня наградил", - сказал Кочергин, чья выставка "Избранная" развернута в эти дни в Эрмитаже.

За поддержку культуры премия присуждена творческому центру "Борей Арт", который за 26 лет провел более двух тысяч выставок и художественных акций, издал более двухсот книг, внес большой вклад в эстетическое воспитание детей.

В номинации "Память" премия присуждена Антону Губанкову (1965-2016). В течение трех лет он был председателем городского комитета по культуре и сделал много важного для Санкт-Петербурга, проявив свой организаторский талант. Премия будет передана семье Губанкова, трагически погибшего в декабре прошлого года под Сочи в катастрофе самолета Минобороны России.

Премия, учрежденная в 2004 году, отмечает заслуги деятелей искусства и культуры, представителей творческой интеллигенции, официальных и деловых кругов в развитии культурных связей между странами. В церемонии вручения премии принял участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.