Гергиев назвал невосполнимой потерей кончину солиста Мариинского театра Охотникова

САМАРА, 16 октября. /ТАСС/. Кончина солиста Мариинского театра, народного артиста СССР Николая Охотникова стала большой, невосполнимой потерей. Он принадлежал к числу артистов, которых невозможно заменить, сказал журналистам в Самаре художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Гергиев в понедельник находится в Самаре на музыкальном фестивале "Мстиславу Ростроповичу".

"Выдающийся бас Мариинского театра... У меня с ним связано очень многое. Это очень большая потеря. Он последнее время, может, меньше мог появляться в театре по состоянию здоровья. Очень жаль, когда уходят артисты, которых действительно невозможно заменить", - сказал Гергиев.

Гергиев отметил, что в истории навсегда останутся такие роли Охотникова как Кочубей, Кутузов, князь Гремин, Король в "Лоэнгрине". Худрук Мариинского театра добавил, что намерен лично заняться организацией похорон.

Николай Охотников умер в понедельник на 81-м году жизни. С его именем связано более трех десятилетий истории Кировского (Мариинского) театра. Охотников был приглашен в оперную труппу театра в 1971 году. Здесь он исполнил свои лучшие партии, за роль Гремина в "Евгении Онегине" он в числе других партнеров по этому спектаклю был удостоен Государственной премии СССР.

Многие годы профессор Санкт-Петербургской консерватории Николай Охотников работал с новыми поколениями оперных певцов. На сцене Мариинского театра продолжают петь его ученики - Александр Морозов, Владимир Феляуэр, Юрий Власов, Виталий Янковский. Дата и время гражданской панихиды и похорон будут объявлены в ближайшие дни.