Минкультуры РФ в первую очередь восстановит сельские ДК в дотационных регионах

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ в первую очередь поможет восстановить сельские дома культуры в дотационных регионах, ежегодно на эти цели направляется 3,2 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил глава министерства Владимир Мединский на встрече с работниками культуры Свердловской области.
"Принята программа поддержки на федеральном уровне сельских домов культуры. Речь идет о строительстве, реконструкции, оснащении оборудованием данных учреждений культуры. На эти цели ежегодно выделяется 3,2 млрд рублей и восстанавливается сотни домов культуры. В первую очередь, поможем в восстановлении сельских ДК дотационным регионам", - сказал министр.
"Свердловская область даже не порывайтесь попасть в данную программу, так там такие бедняки есть, им поможем в первую очередь", - добавил Мединский.
Поддержка сельских ДК происходит в рамках реализации федеральной программы "Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы", которой предусмотрено выделение средств на обеспечение данных учреждений культуры автотранспортом, оборудованием. В рамках реализации программы деньги также выделяются на ремонт, реконструкцию, покупку автотранспорта для сельских ДК и на поддержку сельских работников культуры.