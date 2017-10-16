Мединский выступил за передачу Свердловской и Северо-Кавказской киностудий регионам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский выступил за передачу Свердловской и Северо-Кавказской киностудий Свердловской области и Северной Осетии. Об этом глава ведомства сообщил в понедельник на встрече с работниками культуры Свердловской области в Екатеринбурге.

"Мне кажется, что управлять из Москвы этой студией [Свердловской киностудией] невозможно. В свое время я поддерживал предложение о том, чтобы передать ее в управление области. А дальше пусть область решает: приватизировать ее, вкладывать в нее, развивать, привлекать частных инвесторов. В область надо передать, и пусть она решает, здесь вам виднее, как лучше это делать", - сказал Мединский.

Он отметил, что "то же самое касается Северо-Кавказской киностудии". "Там такая же ситуация", - добавил Мединский.

О киностудиях

Свердловская киностудия была создана в 1943 году, на ней снято более 200 художественных и 500 документальных фильмов, около 100 мультфильмов. Многие картины киностудии вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. В феврале 2017 года правительство РФ опубликовало план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы, согласно которому около 75% акций Свердловской киностудии в Екатеринбурге будет приватизировано до 2019 года. По мнению директора киностудии Михаила Чурбанова, приватизация приведет к продаже площадей под торговые центры, так как ее здания располагаются в центре Екатеринбурга.

Северо-Кавказская киностудия была организована в 1946 году и за время своей работы выпустила свыше 500 документальных, учебных и научно-популярных фильмов. На ее базе регулярно выходил киножурнал "Северный Кавказ", который показывали во многих кинотеатрах страны перед трансляцией основной ленты. 1990-е годы для студии стали периодом упадка, сейчас предприятие фактически не работает.

В январе прошлого года деятели культуры выступили против приватизации киностудий. По их мнению, это "приведет к уничтожению российского кинообразования, к социальной и творческой деградации работников киноиндустрии".