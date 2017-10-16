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СМИ: Кончаловский снимает в Италии кинокартину о Микеланджело

Культура
16 октября, 19:28 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

В съемках фильма под названием "Монстр. Видения" задействованы как простые люди, так и профессиональные актеры

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Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский

© Станислав Красильников/ТАСС

РИМ, 16 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Режиссер Андрей Кончаловский приступил во Флоренции к съемкам фильма о Микеланджело (1475-1564) под названием "Монстр. Видения". Как сообщает новостной канал Rai News 24, съемки картины, в частности, проходят на площади Синьории. 

Микеланджело, уроженец городка Капрезе в Тоскане, много лет провел во Флоренции и даже поддержал восстание против семейства Медичи, на которых, тем не менее, продолжал работать, получая заказы.

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Площадь Синьории засыпали землей, чтобы придать ей вид XVI века. Съемки фильма, совместного российского-итальянского производства, ведутся в Риме и Карраре. В съемках фильма, по задумке режиссера, задействованы простые люди. Микеланджело и папу Юлия II играют профессиональные актеры - итальянцы. Картина также будет на итальянском языке. 

Андрей Кончаловский работал в Голливуде, делал театральные и оперные постановки во многих странах, в том числе в Италии, где проводит много времени. На его счету более 20 картин, среди которых "Романс о влюбленных", "История Аси Клячиной", "Дворянское гнездо", "Курочка Ряба", "Дядя Ваня", "Поезд-беглец", "Танго и Кэш", "Возлюбленные Марии", "Дом дураков", "Одиссей", "Глянец" и "Щелкунчик". Кончаловский удостоен множества международных и российских кинематографических наград. В Венеции он стал лауреатом двух "Серебряных львов" - он получил награды за полудокументальную картину "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" (2014) и игровой фильм "Рай" (2016).

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Персоны
Кончаловский, Андрей Сергеевич
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