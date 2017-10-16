Филиал Эрмитажа в Екатеринбурге могут создать к 2020 году

Представители российских университетов объяснили места в рейтинге QSОбщество 16 октября, 23:53
Багдад без боя вернул контроль над КиркукомМеждународная панорама 16 октября, 23:27
СМИ: болгарский боксер Пулев отказался от боя с Джошуа из-за травмыСпорт 16 октября, 23:04
Более 1 млн Mercedes отзовут по всему миру из-за проблем с подушками безопасностиЭкономика и бизнес 16 октября, 22:31
"Олимпийский патруль" с участием Жукова, Карелина и Попова прошел на ВФМС в СочиСпорт 16 октября, 22:25
Число жертв шторма "Офелия" в Ирландии увеличилось до трех человекПроисшествия 16 октября, 22:18
Трамп не рассматривает возможность увольнения спецпрокурора, ведущего расследование по РФМеждународная панорама 16 октября, 22:16
Понедельник на ВФМС запомнился ажиотажем на встречах с Лавровым и притоком участниковОбщество 16 октября, 22:16
В Google Maps появилась возможность "посетить" планеты Солнечной системыКосмос 16 октября, 22:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Культурно- просветительский центр "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге может быть создан к 2020 году. Об этом министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил в понедельник.
Рабочая поездка в Екатеринбург— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 16 октября 2017 г.
Занимался проектами ремонта цирка (2018-19),
Театра оперы/балета, создания филиала «Эрмитаж-Урал»(к 2020) pic.twitter.com/wNHQgLgGqx
"Рабочая поездка в Екатеринбург. Занимался проектами ремонта цирка (2018-19), Театра оперы и балета, создания филиала "Эрмитаж-Урал" (к 2020)", - написал министр в своем Twitter.
Ранее Мединский заявил о готовности рассмотреть возможность федерального финансирования строительства уральского филиала Эрмитажа.
Екатеринбург планирует разместить центр "Эрмитаж-Урал" в двух зданиях в центре города: в одном будут представлены экспозиции, в другом разместятся фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций. Общая площадь двух зданий на улице Вайнера - 6,4 тыс. кв. метров, смета на строительство и оснащение центра - более 576 млн рублей. В бюджете Свердловской области на 2018 год планируется заложить 170 млн рублей.
Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда в Свердловск двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску были подарены более 200 спасенных предметов.