Филиал Эрмитажа в Екатеринбурге могут создать к 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Культурно- просветительский центр "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге может быть создан к 2020 году. Об этом министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил в понедельник.

Рабочая поездка в Екатеринбург

Занимался проектами ремонта цирка (2018-19),

Театра оперы/балета, создания филиала «Эрмитаж-Урал»(к 2020) pic.twitter.com/wNHQgLgGqx — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 16 октября 2017 г.

"Рабочая поездка в Екатеринбург. Занимался проектами ремонта цирка (2018-19), Театра оперы и балета, создания филиала "Эрмитаж-Урал" (к 2020)", - написал министр в своем Twitter.

Ранее Мединский заявил о готовности рассмотреть возможность федерального финансирования строительства уральского филиала Эрмитажа.

Екатеринбург планирует разместить центр "Эрмитаж-Урал" в двух зданиях в центре города: в одном будут представлены экспозиции, в другом разместятся фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций. Общая площадь двух зданий на улице Вайнера - 6,4 тыс. кв. метров, смета на строительство и оснащение центра - более 576 млн рублей. В бюджете Свердловской области на 2018 год планируется заложить 170 млн рублей.

Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда в Свердловск двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску были подарены более 200 спасенных предметов.