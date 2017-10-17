Поэтический марафон пройдет на Ставрополье в юбилей писателя Губина

Ассанж назначил награду в €20 тыс. за информацию об убийстве журналистки на МальтеОбщество 17 октября, 1:15
Джазмены сыграли классику на Фестивале молодежи и студентов в СочиКультура 17 октября, 1:06
На выборах в Австрии побеждают консерваторы, социал-демократы поднялись на второе местоМеждународная панорама 17 октября, 1:02
Книги Стивена Кинга прочли вслух на фестивале молодежи в СочиОбщество 17 октября, 0:46
"Реал" и "Тоттенхэм" встретятся в Мадриде в матче Лиги чемпионовСпорт 17 октября, 0:32
"Спартак" сыграет с испанской "Севильей" в матче футбольной Лиги чемпионовСпорт 17 октября, 0:15
Представители российских университетов объяснили места в рейтинге QSОбщество 16 октября, 23:53
Багдад без боя вернул контроль над КиркукомМеждународная панорама 16 октября, 23:27
Президент Эстонии заявила, что не считает РФ враждебным государствомМеждународная панорама 16 октября, 23:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИСЛОВОДСК, 17 октября. /ТАСС/. Большая программа мероприятий состоится на Ставрополье во вторник в честь 90-летия со дня рождения лауреата международной премии в области литературы и искусства имени Шолохова Андрея Губина (1927-1992). Об этом сообщили ТАСС в Кисловодском историко-краеведческом музее "Крепость".
"Мероприятия пройдут в городах, тесно связанных с жизнью и именем писателя. В Ставрополе они состоятся в краевой универсальной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова, в Ессентуках - в краеведческом музее, также масштабная программа подготовлена и в Кисловодске", - сказал заместитель директора музее Игорь Лачинов.
По его словам, в Кисловодске торжества откроются на улице Вокзальной у горельефа писателя, где состоится городская акция. В ходе экскурсии-путешествия "По губинским местам КМВ" запланировано возложение цветов к мемориальным доскам, ознакомление с экспонатами гостиной А. Т. Губина в гимназии № 19, посещение музыкальной программы в школе № 9, также будет организована поездка к месту захоронения писателя в городе Ессентуки.
Вечером в историко-краеведческом музее "Крепость" состоится тематический вечер "Всадник мчит в голубые края", в рамках которого состоится презентация буклета "А. Т. Губин. Страницы жизни" и новой выставки, посвященной юбилею знаменитого земляка. "Завершится мероприятие поэтическим марафоном "Во славу казачьего края", - подчеркнул Лачинов.
Андрей Губин - русский писатель-прозаик, поэт и журналист. В 1995 году он посмертно стал лауреатом литературной премии им. М. Шолохова. В 1968 году в журнале "Октябрь" было опубликовано его главное произведение - роман "Молоко Волчицы", над которым писатель работал около 20 лет. Повествование охватывает более чем столетний период жизни терского казачества, многие человеческие судьбы. Язык романа самобытен и поэтичен. Роман был переведен на немецкий язык и издан Берлинским издательством Всемирной литературы в 1971 году.