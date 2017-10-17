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Поэтический марафон пройдет на Ставрополье в юбилей писателя Губина

Культура
17 октября, 0:30 UTC+3 КИСЛОВОДСК КИСЛОВОДСК 17, октября. /ТАСС

Мероприятия пройду в Ставрополе, Ессентуках и Кисловодске

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КИСЛОВОДСК, 17 октября. /ТАСС/. Большая программа мероприятий состоится на Ставрополье во вторник в честь 90-летия со дня рождения лауреата международной премии в области литературы и искусства имени Шолохова Андрея Губина (1927-1992). Об этом сообщили ТАСС в Кисловодском историко-краеведческом музее "Крепость".

"Мероприятия пройдут в городах, тесно связанных с жизнью и именем писателя. В Ставрополе они состоятся в краевой универсальной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова, в Ессентуках - в краеведческом музее, также масштабная программа подготовлена и в Кисловодске", - сказал заместитель директора музее Игорь Лачинов.

По его словам, в Кисловодске торжества откроются на улице Вокзальной у горельефа писателя, где состоится городская акция. В ходе экскурсии-путешествия "По губинским местам КМВ" запланировано возложение цветов к мемориальным доскам, ознакомление с экспонатами гостиной А. Т. Губина в гимназии № 19, посещение музыкальной программы в школе № 9, также будет организована поездка к месту захоронения писателя в городе Ессентуки.

Вечером в историко-краеведческом музее "Крепость" состоится тематический вечер "Всадник мчит в голубые края", в рамках которого состоится презентация буклета "А. Т. Губин. Страницы жизни" и новой выставки, посвященной юбилею знаменитого земляка. "Завершится мероприятие поэтическим марафоном "Во славу казачьего края", - подчеркнул Лачинов.

Андрей Губин - русский писатель-прозаик, поэт и журналист. В 1995 году он посмертно стал лауреатом литературной премии им. М. Шолохова. В 1968 году в журнале "Октябрь" было опубликовано его главное произведение - роман "Молоко Волчицы", над которым писатель работал около 20 лет. Повествование охватывает более чем столетний период жизни терского казачества, многие человеческие судьбы. Язык романа самобытен и поэтичен. Роман был переведен на немецкий язык и издан Берлинским издательством Всемирной литературы в 1971 году.

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